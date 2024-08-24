「長榮在中國賺錢忍氣吞聲！」　曹興誠喊：把錢帶回台灣繳稅就好

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巴黎長榮桂冠酒店拒掛中國五星旗所衍生的風波持續延燒，長榮集團昨發布聲明致歉，表示會加強員工教育訓練，避免再發生類似情況，強調長榮集團認同「九二共識」及「反對台獨」。對此，聯電前董事長曹興誠今（24）日受訪時感嘆，人在屋簷下不得不低頭，但在中國賺錢忍氣吞聲，能把錢帶回台灣繳稅就可以了；他也呼籲，共產黨若要侵略台灣，大家財產都要規零的，因此不要短視近利。民進黨中國事務部上午舉辦「2024新生代國家安全培力營」開幕式暨主題演講，副秘書長何博文、中國部主任吳峻鋕、曹興誠與會。針對長榮發聲明喊認同「九二共識」及「反對台獨」一事，曹興誠受訪時直言，在中國那邊做生意，人在屋簷下不得不低頭，這種逼迫，大家都看得到，但就是希望說，在中國賺錢忍氣吞聲，能把錢帶回台灣繳稅就可以了。媒體追問，中國逼迫已不是第一次，且一直逼迫台灣企業要表態，這已算是國安問題？曹興誠提到，中共在逼迫你，而你為了多賺幾個錢忍氣吞聲，甚至還替中國做宣傳，可是若台灣淪陷給中共，大家所有財產通通要一掃而光，「如果不保住台灣、每天順從中共，你為了貪圖短利近利，結果到最後是竹籃打水一場空」。曹興誠強調，共產黨如果要侵略台灣，大家財產都要規零的，呼籲大家能了解，不要太短視、不要太近視。