今日必吃／萬華百年老店肉圓！卻「新竹口味」　第4代接手改店名

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲第四代接手後將店面翻新，並取用創始人名字一字，正式改名為「川業」。（圖／記者葉盛耀攝）

▲川業肉圓的肉圓內餡除了豬腿肉，還加有埔里香菇、嘉義鳳尾筍等。（圖／記者葉盛耀攝）

▲綜合羹裡頭配料豐富，包含魷魚、花枝及魚酥等。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「川業肉圓」臨近有台北青草巷稱號的西昌街。（圖／記者葉盛耀攝）

台北萬華地區小吃店相當多，尤其更有許多超過半百的老店，其中的「川業肉圓」標榜的是新竹口味，原來創始人陳承業於1910年時，就已開始於新竹城隍廟旁挑擔賣起肉圓，後來搬遷到台北萬華後，直接取名為「萬華新竹肉圓」，經營超過百年，目前已傳到第四代，雖中間也經歷多次搬遷，但是店址都在萬華。而第四代接手後將店面翻新，變得文青風也更舒適，並取用創始人名字一字，正式改名為「川業」，並有「青山依舊．美味川流」之意。這裡的肉圓外皮標榜以地瓜粉混合五穀米等製成，質地Q彈，內餡除了豬腿肉，還加有埔里香菇、嘉義鳳尾筍等，吃起來紮實不澀，又富有嚼勁，加上紅糟提味，吃起來更覺香醇有甜韻。且除了傳統油炸，另也有清蒸作法。吃肉圓很建議配碗綜合羹，裡頭配料包含魷魚、花枝及魚酥等，配料脆Q鮮美，建議可加入店家特製辣椒醬，除了辣還帶點酸韻，很有開胃效果。另外，離開「川業肉圓」後，一旁臨近有台北青草巷稱號的西昌街，飯後來杯青草茶，在溽暑高溫之下，份外覺得透心涼。店名：川業地址：台北市萬華區廣州街165號1樓電話：02-2308-1641營業時間：10:00~21:00公休：無