柯文哲甩鍋老同學李文宗　他氣炸嗆：太爛了！卸責渣男分手代表作

民眾黨主席柯文哲競選總統時的政治獻金帳目不清疑雲，爭議持續延燒，時任競總總幹事的李文宗是柯文哲認識50年的好友。柯文哲昨再度向支持者致歉，並說是因為自己太相信認識50年的同學。資深媒體人羅友志狠批，「這是我20多年記者生涯，出目瞅看過政治人物，甩鍋、推卸責任，最低級跟渣男式分手的代表作！」
羅友志說，他曾經是柯黑，是柯文的的高中好友不斷約他與柯見面，並不斷稱讚柯文哲值得幫助，他才願意轉性，給柯文哲一些建議，「這些同學，我當時看到的，是拋頭顱、灑熱血，義無反顧。你現在的說話，是灑狗血、背刺人，社會記者常揶揄辦案的人：『同學、同學，捅到流血！』我沒想到，可以在一個號稱充滿理念、最清廉的政治人物身上，看到。」
羅友志批柯文哲，真實翻臉不認人、不念舊情的100次元切割刀，驚現江湖！「太爛了！你可以不滿。但是用人就是這樣。分手不出惡言，是做人做起碼的原則。難怪你以前的員工，現在都成了世紀大柯黑。我們終於懂了怎麼回事。怎麼有這種人，過河拆橋、不念舊情，到這種地步，太讓人失望了，我替這些同學，不值！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
羅友志批柯文哲，真實翻臉不認人、不念舊情的100次元切割刀，驚現江湖！「太爛了！你可以不滿。但是用人就是這樣。分手不出惡言，是做人做起碼的原則。難怪你以前的員工，現在都成了世紀大柯黑。我們終於懂了怎麼回事。怎麼有這種人，過河拆橋、不念舊情，到這種地步，太讓人失望了，我替這些同學，不值！」