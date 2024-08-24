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林書豪成為「新手爸爸」！IG分享喜訊　透露：現在都不能睡飽覺了

記者黃建霖/綜合報導

▲華裔球星林書豪職業生涯下一步還未確定，不過他今（24）日提前在個人社群網站上分享喜訊，直言自己已成為一位父親。（圖／翻攝自林書豪IG）
▲華裔球星林書豪職業生涯下一步還未確定，不過他今（24）日提前在個人社群網站上分享喜訊，直言自己已成為一位父親。（圖／翻攝自林書豪IG）
華裔球星林書豪職業生涯下一步還未確定，不過他今（24）日提前在個人社群網站上分享喜訊，直言自己已成為一位父親，在IG上寫到：「因為當了爸爸，我更能深刻的體會跟感謝上帝、爸媽、跟所有我愛的人對我付出的愛。希望有一天我的寶貝兒子也會說他也從爸比得到同樣的愛。」

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林書豪剛過36歲生日　今分享喜訊

林書豪昨天才剛剛過自己36歲的生日，許多國外媒體都分享此一訊息，並且懷念當時林來瘋的盛況。上個賽季林書豪在P.League+新北國王奪冠，拿下自己台灣職籃生涯的第一座冠軍，並且是和弟弟林書緯一起，別具意義。

林書豪在社群網站上分享小孩的照片，並寫下：「幾個月前，我超棒的太太跟我很幸運的得到了世界上最珍貴的禮物。成為一個爸爸是我這輩子最好的體驗，雖然我現在都不能睡飽覺了，哈哈哈。因為當了爸爸，我更能深刻的體會跟感謝上帝、爸媽、跟所有我愛的人對我付出的愛。希望有一天我的寶貝兒子也會說他也從爸比得到同樣的愛。」

一向對個人隱私保密到家的林書豪，去年一月低調宣布已婚，今年3月在東超被媒體發現妻子隨隊，他也主動表示希望能保留一些私人空間。如今他透過個人社群分享喜訊，也讓不少球迷感到驚喜。


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