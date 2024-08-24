拉尼耶爆冷球王脫衣慶祝！年僅19歲　石宇奇也稱讚：年紀輕實力好

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世界羽聯750系列的日本公開賽爆出冷門，中國世界球王石宇奇以總局數1：2不敵法國19歲小將拉尼耶（Alex Lanier），止步4強，後者賽後激動地脫衣慶祝。石宇奇奧運後將頭髮染成銀色，本來希望換一個新氣象、擺脫近期的低潮，但今天失誤連連，狀態仍未能回到巔峰水準。拉尼耶今年才剛剛在超級500系列的加拿大羽球公開賽拿到亞軍，在這一年快速崛起。此役他雖然世界排名不如石宇奇，但展現超齡心態，防守反擊打得相當沉穩，失誤也很少，攻擊連貫能力出色，今天取勝實至名歸，也被看好能成為安賽龍之後，歐洲下一屆的領軍人物。在贏球之後拉尼耶興奮地拖吊球衣，扔給看台上的觀眾，露出結實身材，同時也興奮地擁抱教練。對比之下石宇奇就顯得有些落寞，不過中國球王仍有風度地鞠躬感謝球迷支持。石宇奇今年28歲年紀不小，這一屆巴黎奧運是他衝擊男單獎牌的最佳機會，但他不敵泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），倒在了8強提前出局，也受到中國方面的詬病。石宇奇賽後坦言，自己今天無謂失誤比較多，多拍來回上球速比較慢，也稱讚對手雖然年紀輕，但能力還是非常出色，「他雖然年紀不大，但排名已經非常高了，在20幾歲左右。他其實非常有實力，只是大比賽打得比較少。」石宇奇表示自己並沒有輕敵，為了這一場其實也做了很多準備，不過對手今天在一些方面表現得更好。至於拉尼耶強在哪？石宇奇認為對方能力出眾，場上出現問題也會即時去改變技戰術準備，期許未來能有更多中國年輕球員出來打比賽，吸收經驗。這一站賽事，石宇奇將頭髮染成銀色的，本來期許能「變髮圖強」，但似乎沒什麼效果，今天比賽中他主動失誤很多，輸給年輕衝擊力十足的拉尼耶，無緣爭冠。