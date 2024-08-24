李洙赫上《雖然沒準備什麼菜》粉絲暴動！李泳知哭訴權順榮是間諜

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▲愛聊天交友的李洙赫（左圖）一上來就詢問李泳知是不是不太了解男演員、是不是因為自己是SEVENTEEN成員權順榮的好友才認識的，搞得她心虛縮進柱子邊連忙否認。（圖／《雖然沒準備什麼菜》YouTube）

▲ SEVENTEEN的權順榮（中圖）是李洙赫（左圖）和李泳知（右圖）的共同好友，李洙赫在節目中也笑說看到權順榮吃得很香就很幸福。（圖／leesoohyuk、ho5hi_kwon、youngji_02 IG）

韓國饒舌女歌手李泳知在2019年參加了說唱節目《高等Rapper3》獲勝走紅出道，後來成為網路綜藝節目《雖然沒準備什麼菜》的主持人。在《雖沒菜》中，李泳知邀請到許多重磅嘉賓一邊喝酒一邊閒聊心事，豪放搞笑但又真誠的風格讓這檔節目自2022年開播後大受歡迎。越來越紅的《雖沒菜》來到第三季，第一集就邀請到BLACKPINK的Lisa，昨（23）晚播出的第二集竟找來超人氣男演員李洙赫出演，被稱作韓國最強漫撕男的李洙赫與自由奔放的李泳知，兩人所擦出的火花也在論壇引起熱議。《雖然沒準備什麼菜》第二集邀請到當紅模特兒兼男演員李洙赫，在節目一開始，李泳知便接地氣的騎腳踏車到路口迎接他，李洙赫也展現親切形象，反客為主騎上李泳知的腳踏車把她載到錄影地點。與斯文外型不同，愛聊天交友的李洙赫一上來就進行「死亡二連問」，詢問李泳知是不是不太了解男演員、是不是因為自己是SEVENTEEN成員權順榮的好友才認識的，搞得她心虛縮進柱子邊連忙否認，輕鬆歡樂的氛圍也引起現場爆笑。酒過三巡，李洙赫與李泳知也談及了兩人的共同好友，SEVENTEEN的成員權順榮。李洙赫更透露在節目拍攝的前一天，李泳知曾偷偷打電話給權順榮詢問對方自己的弱點是什麼，正好被在一旁的他聽到，哭笑不得的李洙赫忍不住質問她：「為什麼會從缺點開始問啦！一般不是問優點嗎？」慘被出賣的泳知忍不住對鏡頭哭訴權順榮是間諜。聊到權順榮，李洙赫還大方分享兩人是如同兄弟的關係，弟弟權順榮會溫暖的支持自己，而他看到李洙赫也忍不住想給對方買好吃的，看到他吃得很香完全不覺得花錢會心痛，更笑說這難道就是為人父母的心情嗎？讓粉絲不知道該羨慕經常被大帥哥演員請吃飯的權順榮，還是該羨慕時常能與超人氣偶像吃飯的李洙赫。在YouTube上擁有358萬的訂閱的網路節目《雖然沒準備什麼菜》第一、二季於主持人李泳知的租屋處拍攝，第三季的場景則是來到鄉間農家小屋，展現與過往不同的輕鬆氛圍。邀請過BLACKPINK的Jisoo、BTS的Jin、TXT的秀彬、Aespa的Karina、SEVENTEEN的權順榮與泫雅等超豪華陣容，《雖沒菜》如今來到第三季，繼Lisa、李洙赫後，男子天團EXO的都敬秀（D.O.）也確定出演，讓粉絲相當期待未來還能看到哪些大咖嘉賓與泳知酒後暢談。