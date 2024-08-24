日本公開賽／周天成2：0奈良岡功大晉級冠軍戰！打到對手「甩拍」

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2024超級750系列的日本羽球公開賽，我國一哥周天成在男單4強戰面對日本「磨王」奈良岡功大，在激戰2局後以2：0直落二擊敗對手，兩人對決5次都由小天拿下勝利，他也收下日本公開賽男單決賽的門票，將要和法國19歲小將拉尼耶（Alex Lanier）來爭冠。世界排名第10的周天成，雖然已經34歲，但個人競技狀態仍保持相當出色，他生涯過去對戰奈良岡功大的成績相當出色，取得4勝0敗的戰績，在巴黎奧運上也以21：12、21：16擊敗對手。此役在日本賽兩人再度對決，要來爭搶日本公開賽男單決賽門票，首局雙方戰到14：14，周天成連拿9分，從落後打到領先，直接以21：14收下這一局，以總局數1：0先下一城。次局周天成又是6：0開局，跨局連轟15分，打奈良岡功大他打得似乎就是特別有信心，在這一局的中段以11：5領先。次局奈良岡表現有所提升，一度追到只差3分，結果日本一哥又是一次主動失誤，自己也很洩氣，無言甩拍。之後，周天成加足馬力衝向終點，率先以20：15取得一個賽點，雖然第一個被自己主動失誤浪費，但第2個很快就把握下來，以21：16拿下比賽勝利。