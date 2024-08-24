國道遠看超吸睛！新竹「巨大蜂窩建築」夜晚美翻　在地人揭祕真相

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▲原PO在國道行駛時，突然發現一旁的建築物設計相當奇特，外觀有3顆蛋形裝置藝術鑲入，讓他相當好奇。（圖／翻攝自「新竹市北區劉康彥」臉書粉專）

▲竹科X基地半戶外景觀平台，夜晚還會發光，非常引人注目。（圖／翻攝自「新竹市北區劉康彥」臉書粉專）

新竹市東區有一棟外型奇特的建築物，無論行駛在國道或公道五路上都能看見，建築上鑲入3顆蛋形裝置藝術，遠遠看到就讓眾人都驚呼「不曉得這一棟是什麼呢？」一名網友就發文詢問，引起不少人熱議：「一直覺得那裡住了巨大女王蜂！」真相曝光後才得知，原來這是前新竹市長林智堅向中央爭取建造而成的竹科X基地軟體大樓，且沒花到市府一毛錢，全由中央支出。一名網友日前在臉書社團「新竹大小事」中發文，表示在國道行駛時，突然發現一旁的建築物設計相當奇特，外觀有3顆蛋形裝置藝術鑲入，讓他好奇問：「不曉得這一棟是什麼呢？遠遠看很像⋯虎頭蜂蜂巢。」貼文曝光後，也釣出一票網友不解，「昨天坐火車看到也在想」、「一直以為是吊籃椅」、「我也疑惑好久」、「蜂巢式的設計，怕你看不懂，還弄個蜂窩」。也有人解答是，還曬出夜晚發光的迷幻模樣。而九典聯合建築師事務所曾在6月於臉書粉專發文透露，該棟建築就是新竹科學園區X基地第一軟體大樓，外立面也即將完工，「從遠處看，能量豆莢的輪廓清晰可見，沖孔鋁板形塑而成，營造出半戶外空間，當靈感欠缺時，來感受陣陣新竹的風罷。」新竹市議員劉康彥也曾在7月發文介紹，「從台北回新竹，如果走公道五路，可以看見嶄新的竹科X基地軟體大樓已經拔地而起。」林智堅先前擔任新竹市長時，為了取得土地、爭取經費，多次私下拜會賴清德、蘇貞昌兩位前後任行政院長，