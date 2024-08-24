大谷翔平40轟40盜太狂！道奇史上第一人　偉大紀錄超越Mett Kemp

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在9局下敲出滿貫全壘打，幫助道奇以7：4擊敗光芒，同時達成史上最速的「40轟、40盜壘」紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平單場共5個打席敲出2支安打，包含9局下的再見滿貫全壘打，1人就貢獻4分打點，並跑出1次盜壘，「40轟、40盜」里程碑達標。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平太扯了！洛杉磯道奇隊今（24）日出戰坦帕灣光芒，大谷翔平再次展現驚人的實力完成40轟40盜成績，大谷今天在9局下開轟，不但超越Mett Kemp的39轟、40盜道奇隊紀錄，確立他在大聯盟、道奇隊的地位，不過隨著大谷即將達成此里程碑，洛杉磯道奇隊之前也曾預告，說道：「雖然大谷翔平因為40-40已經確定了名人堂的席位，但他仍有未完成的紀錄，那就是在MLB擊出500支全壘打，這僅有28位達成。」平均每年就可以擊出30支，Alfonso Soriano （147場，46轟41盜）史上最多轟José Canseco （151場，42轟40盜）1988年達成 史上第一位Ronald Acuña Jr.（152場，41轟73盜）盜壘數第一Alex Rodriguez （153場，42轟46盜）23歲達成 史上最年輕Barry Bonds （158場，42轟40盜）32歲達成，史上最年長備註：除了大谷外，其餘球員都是該年最終成績，因此大谷還有機會創造更高紀錄。出生日期：1994年07月05日（30歲）身高體重：193公分、95公斤投打習慣：右投左打守備位置：投手、外野手最快球速：165 km/h（2016年CS決勝輪第5戰）101.4 mph（美國職棒時期／2022年）擅長球路：指叉球、滑球、曲球、沉球、掃球出生地點：日本岩手縣水澤市（現：奧州市）最高學歷：日本花卷東高等學校職棒選秀：2012年日本職棒選秀會北海道日本火腿鬥士隊第一指名2017年美國職棒洛杉磯天使隊自由契約簽約金 ：1億日圓（約3000萬新台幣、火腿隊時期）231.5萬美金（約6945萬新台幣、洛杉磯天使隊時期）以上資料參考：台灣棒球維基館