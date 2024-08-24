大谷翔平40轟40盜太狂！道奇史上第一人　偉大紀錄超越Mett Kemp

大谷翔平太扯了！洛杉磯道奇隊今（24）日出戰坦帕灣光芒，大谷翔平再次展現驚人的實力完成40轟40盜成績，還轟出再見滿貫砲，幫助道奇以7:3贏球，他成為大聯盟史上第六位達成「40轟40盜」的球員。大谷超越Mett Kemp的39轟、40盜道奇隊紀錄，確立他在大聯盟、道奇隊的地位，堪稱是史上最強道奇打者。大谷僅用126場的速度，就達成40轟40盜的成績，是大聯盟史上最快達標的球員，也再度讓人肅然起敬。
40-40已達成 大谷下一個挑戰為500轟
大谷今天在9局下開轟，不但超越Mett Kemp的39轟、40盜道奇隊紀錄，確立他在大聯盟、道奇隊的地位，堪稱是史上最強道奇打者。大谷僅用126場的速度，就達成40轟40盜的成績，是大聯盟史上最快達標的球員，也再度讓人肅然起敬。
不過隨著大谷即將達成此里程碑，洛杉磯道奇隊之前也曾預告，說道：「雖然大谷翔平因為40-40已經確定了名人堂的席位，但他仍有未完成的紀錄，那就是在MLB擊出500支全壘打，這僅有28位達成。」
自2018年大谷進入大聯盟以來，他已陸續征戰了7個賽季，截止至今，他已累積了210支全壘打，平均每年就可以擊出30支，道奇隊官網進一步指出，「因為大谷跟道奇隊簽署長約，因此他將效力至2034年，如果能夠維持現在的打擊水準的話，接下來的10年內他完全有機會達成500支全壘打。」
上一次達成500轟的球員是上賽季退休的Miguel Cabrera，如果大谷真的成功達成500轟的話，他將會是道奇隊史上首位取得這項紀錄的球員，是個前所未有的壯舉。
大聯盟40轟40盜一覽表：
Alfonso Soriano （147場，46轟41盜）史上最多轟
José Canseco （151場，42轟40盜）1988年達成 史上第一位
Ronald Acuña Jr.（152場，41轟73盜）盜壘數第一
Alex Rodriguez （153場，42轟46盜）23歲達成 史上最年輕
Barry Bonds （158場，42轟40盜）32歲達成，史上最年長
大谷翔平 （126場，40轟40盜）史上最快達標
備註：除了大谷外，其餘球員都是該年最終成績，因此大谷還有機會創造更高紀錄。
大谷翔平小檔案：
出生日期：1994年07月05日（30歲）
身高體重：193公分、95公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：投手、外野手
最快球速：165 km/h（2016年CS決勝輪第5戰）
101.4 mph（美國職棒時期／2022年）
擅長球路：指叉球、滑球、曲球、沉球、掃球
出生地點：日本岩手縣水澤市（現：奧州市）
最高學歷：日本花卷東高等學校
職棒選秀：2012年日本職棒選秀會北海道日本火腿鬥士隊第一指名
2017年美國職棒洛杉磯天使隊自由契約
簽約金 ：1億日圓（約3000萬新台幣、火腿隊時期）
231.5萬美金（約6945萬新台幣、洛杉磯天使隊時期）
以上資料參考：台灣棒球維基館
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大谷今天在9局下開轟，不但超越Mett Kemp的39轟、40盜道奇隊紀錄，確立他在大聯盟、道奇隊的地位，堪稱是史上最強道奇打者。大谷僅用126場的速度，就達成40轟40盜的成績，是大聯盟史上最快達標的球員，也再度讓人肅然起敬。
不過隨著大谷即將達成此里程碑，洛杉磯道奇隊之前也曾預告，說道：「雖然大谷翔平因為40-40已經確定了名人堂的席位，但他仍有未完成的紀錄，那就是在MLB擊出500支全壘打，這僅有28位達成。」
自2018年大谷進入大聯盟以來，他已陸續征戰了7個賽季，截止至今，他已累積了210支全壘打，平均每年就可以擊出30支，道奇隊官網進一步指出，「因為大谷跟道奇隊簽署長約，因此他將效力至2034年，如果能夠維持現在的打擊水準的話，接下來的10年內他完全有機會達成500支全壘打。」
上一次達成500轟的球員是上賽季退休的Miguel Cabrera，如果大谷真的成功達成500轟的話，他將會是道奇隊史上首位取得這項紀錄的球員，是個前所未有的壯舉。
大聯盟40轟40盜一覽表：
Alfonso Soriano （147場，46轟41盜）史上最多轟
José Canseco （151場，42轟40盜）1988年達成 史上第一位
Ronald Acuña Jr.（152場，41轟73盜）盜壘數第一
Alex Rodriguez （153場，42轟46盜）23歲達成 史上最年輕
Barry Bonds （158場，42轟40盜）32歲達成，史上最年長
大谷翔平 （126場，40轟40盜）史上最快達標
備註：除了大谷外，其餘球員都是該年最終成績，因此大谷還有機會創造更高紀錄。
大谷翔平小檔案：
出生日期：1994年07月05日（30歲）
身高體重：193公分、95公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：投手、外野手
最快球速：165 km/h（2016年CS決勝輪第5戰）
101.4 mph（美國職棒時期／2022年）
擅長球路：指叉球、滑球、曲球、沉球、掃球
出生地點：日本岩手縣水澤市（現：奧州市）
最高學歷：日本花卷東高等學校
職棒選秀：2012年日本職棒選秀會北海道日本火腿鬥士隊第一指名
2017年美國職棒洛杉磯天使隊自由契約
簽約金 ：1億日圓（約3000萬新台幣、火腿隊時期）
231.5萬美金（約6945萬新台幣、洛杉磯天使隊時期）
以上資料參考：台灣棒球維基館