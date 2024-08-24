這真的不是漫畫！大谷翔平超扯「40轟40盜」達成　全場都起立鼓掌

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洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今（24）日在面對坦帕灣光芒的比賽中，於9局下敲出再見滿貫全壘打，幫助道奇以7：4擊敗光芒，同時達成史上最速的「40轟40盜」紀錄。賽後主播興奮大喊「不可思議」，許多球迷也直言「這比漫畫還扯」，大家都沉浸於創造歷史的興喜氛圍之中，現場觀眾都起立鼓掌，為這位超級球星的史詩級成就喝采。在這一轟產生後，當地廣播電台「洛杉磯體育網」的主播對這一戲劇性的發展感到興奮。評論員喬賽事主播Joe Davis興奮直呼：「40-40！！難以置信！多麼偉大的時刻！闖造歷史！！」之後球場看台上的觀眾也紛紛起立鼓掌。大谷終於完成了他職業生涯中第一次「40轟40盜」，每個人都對這個載入史冊的全壘打感到興奮。賽後大谷翔平也很快竄上日本YAHOO熱搜，球迷紛紛發表諸如：「即使是漫畫也不會畫出這樣的東西」、「他還要創造多少傳奇」、「這筆漫畫內容還扯」。賽後大谷翔平被隊友潑溼全身，開心接受慶祝，不過他很快就恢復冷靜，並接受採訪，他說：「這是我來到道奇隊以來最喜歡的回憶。」而當被問及未來的目標時，他斬釘截鐵地表示：「贏得世界大賽。」