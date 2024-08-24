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Valve神秘新作《Deadlock》22秒預告片曝光！Steam商店頁面也上了

記者潘毅／綜合報導

▲由 Valve 團隊開發的新作動作遊戲《Deadlock》（生死僵局 ），於今（24）日無預警公開了Steam 商店頁面。（圖／翻攝Steam）
▲由 Valve 團隊開發的新作動作遊戲《Deadlock》（生死僵局 ），於今（24）日無預警公開了Steam 商店頁面。（圖／翻攝Steam）
由 Valve 團隊開發的新作動作遊戲《Deadlock》（生死僵局 ），於今（24）日無預警公開了Steam 商店頁面，同時也公布了22秒的預告片，讓全球玩家相當期待，不過遊戲仍是開發初期，目前只有遊戲測試者進行好友邀請才能進入遊戲測試。

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《Deadlock》是個神祕感十足的遊戲，因為在今（24）日公開 Steam 商店頁面之前，都僅是遊戲界盛傳Valve 團隊將推出新作，直到今年5月份，Valve向美國專利商標局（USPTO）提交《Deadlock》的商標註冊申請，才讓遊戲圈吃下定心丸。

▲《Deadlock》據了解是一款6V6的團隊遊戲。
▲《Deadlock》據了解是一款6V6的團隊遊戲。（圖／翻攝Steam）
目前《Deadlock》遊戲商店頁面僅有一段22秒宣傳預告片，但據有接受到邀請的測試玩家透露，本作是一款第三人稱動作射擊遊戲，採取6V6的戰鬥模式，擊敗對手就可以獲取遊戲金錢，持續加強身上裝備，延續遊戲優勢。

▲據steamdb數據網站顯示，尚未全面對外界公開測試的《Deadlock》，每天就已經有平均2萬7千人同時在線。
▲據SteamDB數據網站顯示，尚未全面對外界公開測試的《Deadlock》，每天就已經有平均2萬7千人同時在線。（圖／SteamDB）
據SteamDB數據網站顯示，尚未全面對外界公開測試的《Deadlock》，每天就已經有平均2萬7千人同時在線，最高人數一度突破4萬4千人。

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