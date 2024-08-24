小賈斯汀當爸爸了！牽手老婆海莉、甜曬兒子腳丫照：歡迎回家

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今年5月小賈斯汀分享一系列妻子孕肚照分享喜悅，照片中海莉穿著白紗捧著肚子，畫面十分甜蜜。（圖／小賈斯汀IG）

▲小賈斯汀今日稍早在IG宣布喜訊，透露寶寶已平安出生，並開心曬出兒子小腳。（圖／小賈斯汀IG）

▲小賈斯汀（左圖左１、右圖右1）與知名模特兒海莉比柏（左圖右1、右圖左1）步入婚姻第6年，婚後生活甜蜜，閃瞎大批粉絲。（圖／小賈斯汀IG）

加拿大流行音樂歌手小賈斯汀（Justin Bieber）以〈Baby〉一曲聲名大噪，有「西洋音樂霸主」的美譽。2018年與老婆海莉比柏（Hailey Bieber）結婚，婚後時常在社群平台上甜蜜放閃。今年5月2人宣布將迎來第1個孩子，消息曝光後收到來自世界各地的祝福。今（24）日小賈斯汀在IG上貼出寶寶的腳丫子照，開心宣布喜訊寫下：「歡迎回家！」小賈斯汀與愛妻海莉2018年於南加州舉辦婚禮，2人婚後生活相當甜蜜，經常在社群平台上曬恩愛。今年5月小賈斯汀開心宣布將升格當爸，並曬出一系列妻子孕肚照分享喜悅，令全球歌迷驚喜不已。今（24）日稍早小賈斯汀在IG曬出海莉與兒子小腳的照片，畫面中新生兒的微紅小腳丫被柔軟的毛巾包裹著，妻子海莉的手也溫柔地放在一旁。小賈斯汀感性寫下：「Welcome Home（歡迎回家）」，並透露孩子的名字為「Jake Blues Bieber」，簡單的文字間洋溢著滿滿的幸福。貼文曝光後，短短1小時已獲得500萬人按讚留言，大批好友與歌迷紛紛獻上祝福，一家3口的新生活也令大家十分期待！