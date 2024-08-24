蕭亞軒動手術前夕「突在浴室摔傷」！經紀人證實：工作全延到明年

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▲蕭亞軒將於9月進行第4次手術，日前在努力增胖。（圖／華納音樂提供）

天后蕭亞軒（Elva）先前髖骨關節受傷，至今還沒回歸舞台，且為了進行第4次手術，她還在持續增肥中。不料今（24）日卻突然傳出，她在浴室意外跌傷的消息，且痛到難以行走。對此蕭亞軒經紀人回應《NOWnews今日新聞》表示，「她人沒事，小摔了一下，放心」，不會影響到下個月後的手術，至於工作就要延到明年了。蕭亞軒2年前在金曲獎曾喊話「Elva is back」，讓不少粉絲相當期待，不過因為她的腳傷，這段期間只有發行單曲，遲遲沒有推出新專輯，也沒辦法開演唱會和粉絲見面。她先前則在臉書表示，即將要進行第4次手術，「鋼釘拔出來，再灌入骨漿，縫合恢復後再重新開始復健」，不確定還會不會有第5次，不過她高喊「我不害怕，因為，我仍期待我站在台上的那天。」據了解，蕭亞軒9月將在北醫進行第4次手術，不料近來卻傳出，她在手術前夕不慎於浴室跌倒，痛到行走困難。對此，她的經紀人回應《NOWnews今日新聞》表示，「她人沒事，小摔了一下，放心，下個月後的手術仍會進行的。感謝大家的關心。」礙於她的身體還沒有完全康復，目前工作也都延到明年了。近來蕭亞軒不時傳出緋聞，不過她的經紀人全數否認，強調蕭亞軒現在最不需要的就是戀愛，她只需要趕快開刀、恢復健康，重回原本的工作計畫，為了進行手術，她也遵照醫囑努力吃胖，現在一切工作都要等到她手術結束並恢復健康之後，才能繼續推動。