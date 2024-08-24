再度轉跌！SCFI本週跌5.6％　運價還會不會漲？美東罷工成關鍵

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近期國際運價表現稍嫌無力！雖然上週出現止跌反彈訊號，不過本週卻沒有承接火力、再度走低。上海航交所昨（23）日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），下跌183.73點至3097.63點，跌幅5.59%。其中，上週反彈8.45%的美西線，本週把漲幅全數回吐回去，本週大跌逾9%。業者透露，目前市場價格非常混亂，接下來幾周恐會持續下跌，美東碼頭工人罷工仍是觀察變數。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為4400美元，較前期減少210美元、跌幅4.55%；地中海航線每TEU（20呎櫃）為4523美元，較前期減少122美元，跌幅2.63%；不過上週領漲運價指數的美洲線，本週出現大跌，上週強彈逾8%的美西線，本週出現重挫，每FEU（40呎櫃）為5955美元，較前期減少626美元、跌幅9.51%，將上週漲幅全數回吐，並失守6000美元關卡；美東線每FEU（40呎櫃）為8546美元，較前期減少751美元，跌幅8.08%，失守9000美元關卡。其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價1969美元，較前期減少170美元，跌幅9.95%；南美線（桑托斯）每箱運價7562美元、較前期減少169美元，跌幅2.17%；東南亞線（新加坡）每箱運價544美元、較前期減少34美元，跌幅5.88%。市場人士指出，上週收到的運價是走跌，不過，上週SCFI揭曉的數字卻是走揚，因此本週運價轉為下跌5.59%，完全不意外。近期美加罷工議題牽動海運敏感神經。根據外媒報導，本週加拿大兩大鐵路公司因勞資糾紛陸續停工，但在聯邦政府介入下，要求加拿大工業關係委員會實施最終強制仲裁，下令鐵路公司在新協議達成前，按照現有集體協議恢復運營。不只是加拿大，美東國際碼頭工人協會（ ILA）合約9月30日到期，可能在10月引發罷工的疑慮，對亞洲-美國線影響較大。市場傳出，已經有船商向美國FMC報備GRI每40呎櫃喊漲2000、4000美元的天價。對此，業者指出，若是美東真的罷工，勢必會推升運價走勢，但依照過去的經驗來看，美東並沒有真的罷工過，並且目前美東的薪資已經比美西還要高，罷工的正當性不存在；不過，美東碼頭工人的訴求是禁止碼頭自動化，以及調漲薪資，這中間的歧見很大，難以達成和解，還是要先觀察9月初美東工會的會議結果。