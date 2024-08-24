基隆女兒回娘家！盧秀燕力挺謝國樑：做對的事相信媽祖會保佑

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基隆市長謝國樑的罷免案將在10月13日投票，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華今（24）日赴基隆，以行動為謝國樑站台表達力挺。盧秀燕強調，在法律方面謝國樑已四連勝，相信媽祖在上必會保佑謝順利挺過罷免活動，同時庇佑基隆市政更加清明與輝煌。「基隆女兒」盧秀燕表示，她從小到大就在當地出生成長，念過仙洞國小，轉學到安樂國小，再考取基隆女中，是道道地地基隆人，這次「回娘家」她非常開心，因為再度重返童年回憶。盧秀燕說，她與謝國樑是四代交情，爺爺即是舊識，外公也都是開藥房，所以兩人向來都是姐弟相稱。提及罷免案，盧秀燕說，謝國樑法律上已經四連勝了，為了基隆人守護財產，做對的事媽祖絕對會保佑，希望他繼續加油。盧秀燕說，聖安宮的媽祖就是台中媽祖分香過來的，非常有緣分，可見她一生就註定要在台中、基隆兩地；身為基隆女兒、台中媳婦，她在兩地都拜媽祖，深知媽祖的光明與靈驗，相信媽祖一定會保佑謝國樑，也保佑基隆市政昌隆。許淑華表示，謝國樑是個非常正派的人，相信一定會安全挺過罷樑案。許淑華說，她也鼓勵謝國樑在挺過罷免案後，能針對前朝留下案件徹底清查，雖然謝個性不愛計較太多，但這不僅是他個人要不要善了的問題，而是全基隆人的財產權益與正義問題，謝無論站在個人或市府立場，都要有捍衛市民的決心。