大谷翔平完美破解規則！最速40轟40盜的秘密　導入高科技提升跑速

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道奇隊日本巨星大谷翔平今（24）日對陣坦帕灣光芒，於9局下兩出局滿壘，擊出石破天驚再見滿貫砲，成為大聯盟史上第6位達成單季「40轟40盜」的球員。此外，大谷以126場出賽達此壯舉，締造大聯盟史上最速紀錄。大谷在本賽季不僅展現了強大的力量，還透過最新跑壘設備提升跑壘速度，而大聯盟的規則改變也為他的歷史成就助了一臂之力。本賽季大谷專注於提升跑壘能力，從春訓開始便引入最新的測量裝置，以分析跑壘速度與加速度等數據。大谷表示：「相比去年，我更有挑戰盜壘的意願。」根據大聯盟數據分析系統「Statcast」，截至今日，大谷平均衝刺速度達每秒28.1英尺（約8.6公尺），相較於去年的每秒27.8英尺（約8.5公尺）有明顯提升，且遠高於大聯盟平均水平。不僅如此，大聯盟的規則改變也為大谷達成「40轟40盜」壯舉提供額外助力。自上個賽季起，為了減少碰撞傷害，聯盟將壘包尺寸從15英吋擴大至18英吋，縮短壘包間的距離，這使得盜壘成功率提升。另外，限制投手牽制的次數規則也讓跑者更容易起跑，進一步增加盜壘機會。上個賽季，大聯盟例行賽的盜壘次數達到了自2000年以來的最高水平，而本賽季許多球隊也積極採用盜壘策略。在這樣的環境下，大谷翔平不僅將上賽季的20次盜壘成功數量翻倍，還大幅超越了自己2021年個人最佳的26次盜壘成功，成功達成單季「40轟40盜」的偉業。