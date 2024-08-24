難怪李珠珢來台灣超開心！揭韓國啦啦隊「月薪只有7000」血汗內幕

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▲南韓的啦啦隊女孩們目前面臨薪資低廉、訓練強度過高、輩份階級固化、社會風氣保守的4個主要困境，連韓國粉絲都直言希望李珠珢能去台灣發展。（圖／my._.chuuu IG）

▲台灣啦啦隊不只薪酬制度完善，還能透過廣告代言、出演綜藝節目等賺取額外的收入，李多慧便是因此選擇來台發展。（圖／le_dahye IG）

因「三振舞」爆紅的韓國超人氣啦啦隊女孩李珠珢，近日不斷傳出即將加入台灣職棒的消息，此事雖然未有定論，但不少韓國啦啦隊女孩出走改往台灣發展一事，也在韓國論壇中引起不滿的聲音。時常分享台、韓文化差異的YouTuber「挖系桑米西」也發布影片，剖析韓國啦啦隊超血汗的內幕與薪資福利，總結出4點女孩們的出走的原因。南韓的啦啦隊女孩們目前面臨的4個主要困境，韓國啦啦隊薪資結算方式是按照場次給予，沒打比賽就是0收入。但就算是有比賽，多數人1個月的薪水往往只有23000元台幣，遠低於韓國最低工資46000元，連老鳥成員的薪水也相當有限，更多的菜鳥們一個月收入常常只有7000元不等。此外，啦啦隊員們在訓練的課程全都是自費排練，沒有酬勞，卻還要承擔比偶像更累的高強度的訓練與承受被挨罵的風險。韓國的社會風氣與自由的台灣大不相同，學姐學妹制的刻板觀念深入人心，很多新人也會身兼老鳥的「女傭」受到前輩們的指使，甚至遇上霸凌事件，敢怒不敢言的菜鳥們不少因此結束啦啦隊生涯、患上心理疾病。在南韓大眾的普遍觀念中，啦啦隊就是球隊的「附屬品」，如李多慧一樣，若女孩們名氣過高、風頭更勝球員，就會遭到炎上指責。啦啦隊這項行業在韓國被認定是「低收入職業」之一，不同於台灣球迷們把啦啦隊當作偶像般的追捧，韓國啦啦隊們面對資方剝削外性騷擾、歧視等問題也相當嚴重，在高壓的氛圍下生存空間被擠壓到令人無法喘息。而在台灣啦啦隊不只薪酬制度完善，還能透過廣告代言、出演綜藝節目等賺取額外的收入，粉絲也相當熱情的愛護、尊重每一位女孩。就連韓國粉絲都忍不住說：「雖然我也是韓國人，但韓國人真的很嚴格，希望氣氛能像台灣一樣自由，如果能獲得幸福，那更希望李珠珢能去台灣發展。」