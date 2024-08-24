《綜藝玩很大》10年一度撐不下去！坤達外景錄到麻痺：沒感覺了

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▲《綜藝玩很大》10周年，製作單位透露一度撐不下去，主持人坤達（左起）、吳宗憲、KID。（圖／綜藝玩很大提供）

▲《綜藝玩很大》出外景，王子（左起）、Miusa（妙莎）、 KID、郭靜、坤達、晏柔中、魏如昀、陳勢安。（圖／綜藝玩很大提供）

《綜藝玩很大》走過10年，算是長壽節目，製作單位日前感性發文：「回想起一路上的風風雨雨，曾經一度撐不下去。」引來不少死忠粉絲打氣加油。該節目持續出外景，前進日本中部鳥羽，對於戰局直直落，輸到麻痺的小隊長坤達無奈表示：「度過一個邊界就沒感覺了！」該集節目由綜藝大哥吳宗憲、 KID、坤達領軍「純愛教主」郭靜、「K歌歌王」陳勢安、「潮青歌手」魏如昀、「超強新人」Miusa（妙莎）、「新手媽咪」晏柔中，以及睽違8年再來玩的王子邱勝翊。黑隊雖然連輸兩集，隊長坤達卻在最後關頭火力全開，反轉戰局。節目中，黑隊陳勢安和魏如昀展現絕佳默契，就連超難的「胃食道逆流」都能答對，讓黑隊接連在沙包與猜題關卡中獲勝。最後關卡坤達又展現「16蹲」的超強腿力，讓對手郭靜慘輸，郭靜還接受絲襪套頭扮醜的懲罰，讓純愛教主忍不住遮臉不敢見人。《綜藝玩很大》10周年，製作單位也成績總整理，包括每周收視破1，穩坐綜藝節目收視冠軍，外景錄製遍及四大洲（歐、亞、非、大洋洲），去過日本、韓國、 馬來⻄亞、瑞士、紐⻄蘭、阿曼王國，榮獲第52、53屆金鐘獎益智及實境節目主持人、第57屆金鐘獎最具人氣綜藝節目獎項。好看娛樂希望繼續創新，把這個精神延續到下一個10年。