醫生詩人曾貴海追思會　賴清德親贈褒揚令感念「台灣之光」

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總統府國策顧問、醫師詩人曾貴海日前因病逝世，享年79歲。總統賴清德今（24）日頒發「褒揚令」，並表示曾貴海是文化界敬重的台灣詩人，也在國際鼎鼎有名，是台灣之光、我們的驕傲，也是民主運動的先行者。賴清德上午前往高雄出席曾貴海告別追思禮拜，並頒發「總統府國策顧問聘書」暨頒贈「褒揚令」，表彰總統府國策顧問、醫師詩人曾貴海對台灣社會的貢獻，由曾醫師夫人黃翠茂女士及子曾澤民先生代表接受。賴清德致詞時表示，他懷著不捨的心情來參加告別追思禮拜，曾國策顧問長年來行醫濟世，用醫術拯救患者的身體病痛，溫暖每一位患者的心，同時也是一位詩人，用文字安慰了台灣人民的心。賴清德提到，曾醫師曾說，「不斷的開花，不滅的夢，在某個小小的角落，悄悄的改換了世界」，他是文化界敬重的台灣詩人，也在國際鼎鼎有名，是台灣之光、我們的驕傲，也是民主運動的先行者。賴清德提到，曾醫師用醫者精神，播下民主的種子，同時倡議環境保護，推動高屏溪整治，催生衛武營公園，曾昔稱，在一條正確的歷史道路上前行，單純靠個人是無法獨立完成的，必須要有集體的信念和堅持，互相信賴、不怕犧牲，才能像河水源源不絕，永遠流傳，這些都是曾國策留下的精神。賴清德引用聖經提摩太後書第四章第七節，「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了」；他認為這是主內弟兄曾貴海的寫照，也盼以上的話能安慰家屬，減輕心中的傷痛。賴清德表示，為了要表揚曾貴海醫師對台灣的貢獻，他本有意延續前總統蔡英文聘為國策顧問，但曾醫師不幸離世，今天親自把國策顧問的聘書帶來，代表國家及人民頒發褒揚令，表彰曾國策顧問對台灣社會的貢獻。賴提到，俗語說「哲人已遠，典範長存」，希望曾醫師走過的每一步，都可以流傳在人世間。