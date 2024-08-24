消暑優惠／全家霜淇淋買一送一！19元吃法更便宜　杜老爺甜筒半價

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全家便利商店8月23日至8月25日限時3天，霜淇淋不限口味買一送一。（圖／業者提供）

▲活動期間到全家完成包裹取件，主動出示會員條碼或報手機號碼，送霜淇淋19元特價優惠券。（圖／全家提供）

▲7-11霜淇淋自8月23日至8月25日限時3天買一送一。（圖／業者提供）

▲7-11、全家哈根達斯「買10送10」爽吃迷你杯、雪糕、雪酥。（圖／翻攝自Häagen-Dazs FB）

▲義美食品8月24日至8月26日限定3天，草莓霜淇淋聖代買1送1。（圖／業者提供）

全台高溫拉警報！今（24）日各地約高溫約攝氏33度至36度，超商狂灑冰品優惠，全家霜淇淋買一送一，並且還有隱藏優惠19元開吃，比買一送一更便宜；7-11則是推出思樂冰、霜淇淋買一送一優惠，還有哈根達斯迷你杯、雪酥、雪糕買10送10。全家霜淇淋買一送一來了，本週康康五優惠自8月23日起連續三天，限時幾款熱門商品不限制支付方式買一送一優惠。◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾杜老爺淇淋巧酥甜筒買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾味丹竹炭水700ml買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾黑松茶花一番煎茶買1送1，5折（原價25元、特價17元）◾多喝水礦物質強氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）除了半價吃霜淇淋外，全家即起至8月31日前， 若是於全家門市取件主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，並完成包裹取件，即可獲得霜淇淋19元優惠券，原價49元的霜淇淋，特價只要19元開吃，比買一送一更便宜，限量30萬組，送完為止。要注意的是，一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物金序號，單筆交易取6件包裹建議分次領取。將於結帳後48小時內發送，可至「全家APP」 ⭢「酷碰券」兌換使用。7-11霜淇淋8月23日至8月25日因應節氣「處暑」，憑iCashPAY支付就可享買1送1。包括新上市的「統一木瓜牛乳」霜淇淋，將兒時回憶變身消暑冰品，不僅鮮橘色的外觀很搶眼，口味上奶香濃郁，也是十分誘人。同時，8月23日至8月25日也同步祭出思樂冰特大杯、酷聖石冰淇淋3oz系列買一送一，特大杯思樂冰平均特價23元，但同樣限用icash Pay支付。7-11、全家便利商店同步祭出哈根達斯半價優惠，包括哈根達斯迷你杯、雪酥、雪糕任選，兩大超商都是買2送1、買10送10。8月21日至8月25日憑3大支付（icash2.0、OPEN錢包、icashpay），滿千現折百元。1190元能買到20杯，平均單杯59.5元，約4.6折。8月21日至9月3日消費滿1000元送全家Fa點5000點（300點折抵1元），等於可折16元。雖然比起7-11折幅較小，但7-11支付優惠只有5天，且需具備指定支付工具。單筆消費10件集1點，集滿4點（40件）可換手提保冰桶(限量7500個)單筆消費4件集1章，集滿10章（40章）可換摺疊收納箱或160元全家紅利金（換完為止）。義美食品門市自8月24日至8月26日限定3天，草莓霜淇淋聖代買1送1，以郁奶香霜淇淋為基底，加上酸甜的草莓凍乾，最後撒上草莓粉，單杯原價65元、平均特價33元，每人限購2組，會員不再享9.5折。阿奇儂x蜷尾家職人冰-熱帶水果雪貝(295g)買1送1，5折（原價119元、特價60元）◼️阿奇儂x蜷尾家職人冰-雙重莓果雪貝(295g)買1送1，5折（原價119元、特價60元）