賴清德823赴金門遇共軍「戰備警巡」　國防部：共機未進入我24浬

我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德昨日搭機前往金門主持823砲戰勝利66周年追思祭悼典禮，這是賴清德520上任以來首度前往金門。針對媒體報導，賴清德昨日赴金門，「共軍戰備警巡無人機恐入我24浬」範圍等內容，國防部表示，共軍無人機並未進入我24浬鄰接區。國防部昨日表示，自7時20分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計27架次出海活動，其中23架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。國軍強調，運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。針對媒體報導，賴總統昨(23)日赴金門，「共軍戰備警巡無人機恐入我24浬」範圍等內容，國防部表示，經查證該兩架無人機航跡，距棉花嶼或彭佳嶼均有相當距離、未進入我24浬鄰接區。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。