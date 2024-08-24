從拿鍋鏟到握方向盤　中市女公車駕駛：不要小看自己

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台中市公車駕駛員是維持路網暢通的城市英雄，豐原客運駕駛戴芳宜靠著單親媽媽的勇氣與毅力，開公車養大孩子也改善家庭經濟，從拿鍋鏟到握方向盤，很多乘客變成粉絲，每天等著搭她的公車，她鼓勵女性「從零開始，不要小看自己」，感謝一路上相助的人，生性樂觀看見真情所在，希望大家多給駕駛掌聲，台中是幸福宜居城市，友善公車持續上路服務。交通局長葉昭甫表示，公共運輸中的公車駕駛大都是男性擔任，台中市目前近1,300位駕駛，其中女性駕駛有55位，擁有細心、耐心特質「駕」輕就熟，盼愈來愈多女性加入公車駕駛行列，打造以交通局、客運業者、駕駛、乘客共好的理想，希望每一位公車駕駛，都是乘客心目中的優良駕駛，提升台中市公車品質與環境。交通局表示，戴芳宜擔任女性較少的公車駕駛還有段就業緣份，她本來只是家庭主婦，為家計踏入職場，先後在工廠與醫院工作，8年前有次騎機車看見徵駕駛廣告，半信半疑「開公車能領6萬？」心動化為行動，「那年領到在醫院擔任護理佐理員的年終獎金，馬上報名駕訓班學開大客車」，駕訓班教練努力教學，她也很爭氣一次就通過考試。戴芳宜指出，甄試進入豐原客運後，先自短程中型巴士上路，離峰再行駛大巴士跨出豐原路線，剛開車時盯著站牌深怕漏站，現已內建成腦中公車地圖，打拚的運轉手人生，堅持信念也反映在公車安全，乘客若將菜籃或行李箱擋住安全門，就會勸導「安全門如被擋住去路，危險時就是大障礙」，駕駛負責全車安全不能妥協。戴芳宜說，目前她開豐原到大肚「237」路線，行經沙鹿、龍井、大肚等地區，很多長輩等著搭這台公車去市場買菜，說起婆婆媽媽乘客，她的臉上酒窩笑到開出一朵花，上車像開同樂會，「講到熱烈時，車頂都快被掀了！」了解他們回家後可能在家「顧電視」，從你一言我一句停不了的笑聲中，開公車有不同的意義。戴芳宜表示，「這台是歡樂公車，也是療癒公車！」接觸乘客看到人生百態，還有女乘客說，「好酷，以後我也想開公車」和乘客互動像朋友，一位久未搭車的阿嬤，以前搭車時常聽她抱怨老公，但菜籃卻都是買老公愛吃的菜，近來得知因因老伴過世，太傷心無法出門，希望下次遇到阿嬤來搭車，要給她個大擁抱，向阿嬤說一句「您要多保重」。交通局指出，戴芳宜貼心又專業，2019年獲交通局「金運獎」優良駕駛，去年再獲愛心駕駛鼓勵，她說，發現身障乘客要上車，先向乘客說明後，將低底盤公車操作為右傾，放下斜坡板推輪椅到車內專屬位置就定位，確認鎖住安全扣，大約5分鐘作業時間，乘客都能諒解，友善公車要大家來參與，工作敬業也從乘客良性回饋獲得尊重。