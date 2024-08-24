墾丁沙灘「不敢拍到業者陽傘」！百萬網紅狂酸墾管處：到底水多深

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▲今（24）日墾管處上傳的影片更被網紅Cheap發現不敢再拍沙灘全景。（圖／翻攝墾管處臉書）

▲許多遊客到墾丁必去的白沙灣，長年都被大量業者陽傘所佔據。（圖／翻攝GoogleMaps）

墾丁的觀光人潮逐年來大幅度銳減，已成民眾對當地的刻板印象。此外，當地的美麗海灘，卻長期被業者大量陽傘佔據，民眾自備陽傘都還要被驅趕到沙灘邊緣，引發民怨。對此，墾丁國家公園管理處日前聲稱有進行巡查並勸導，怎料近期分享的直播畫面卻依舊顯現亂象，今（24）日墾管處上傳的影片更被網紅Cheap發現不敢再拍全景，忍不住痛批「真的不知道陽傘的水有多深！」墾管處在8月22日發出新聞稿，表示已經偕同保七總隊第八大隊，針對轄區沙灘進行全面巡查，並向業者提出勸導，當地現況已有改善，之後將持續強化管理，且要求業者在遊客租用陽傘後，才可以將陽傘插於沙灘，而且不可強迫遊客租用。沒想到昨（23）日墾管處發文的最新影片中，卻發現船帆石沙灘上，明明現場遊客數量不算太多，沙灘上卻依舊插滿了業者所擁有的遮陽傘，而且明顯與沙灘上遊客數量不符，官方說明內容與現場情況明顯有矛盾。對此，百萬網紅Cheap也忍不住發文質疑，「墾管處幾乎每天都會上傳沙灘影片，那一根根的是啥? 民眾罵翻了，說自打臉嗎，被罵慘後，今天上傳的影片超好笑，小編不敢拍全景，然後運鏡畏畏縮縮的，深怕移動過大，拍到不該拍的，真的有夠卒仔，不拍沒關係，墾管處有公開24小時的監視器，霸佔的陽傘就還在嘛」。Cheap同時也感嘆，墾丁陽傘真的是全台灣最難理解的一件事，沙灘是國家的，誰都可以去吧，「但在墾丁，你要在那野餐、曬太陽，就必須跟商家租借陽傘，沒租借陽傘，他會要你閃一邊去，別擋到他們視野，然後業者的陽傘就24h插在那，醜爆了」，這種事情民眾、觀光客也罵幾十年了， 墾丁國家公園墾管處絲毫不為所動，真的混吃等死，「真的不知道陽傘的水有多深，可以讓一個中央三級行政機關怕成這樣！」發文曝光後，再度引發一票民眾共鳴，「佔地為王至少20年了」、「台灣的國家公園就是一個笑話」、「陽傘沒全部拔掉、塑膠椅沒全部收掉之前，我是不會去的，因為我很窮只能出國」、「之前去，只是經過那堆陽傘而已，業者就一直惡狠狠的看，好像不能經過他們的地一樣」。