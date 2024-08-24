大谷翔平再見滿貫砲達成40轟40盜：沒有比這更棒的「棒球劇本」了

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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊強打大谷翔平，在今（24）日敲出個人本季第40號全壘打，成為MLB史上第6位完成「40轟40盜」的球員。如此偉大的成就，在如此戲劇性的場面中完成，如何評價這一切？或許就如同道奇隊主帥Dave Roberts所說的：「如果棒球有劇本，那不會有比這更好的了。」9局下，兩隊3：3平手，大谷翔平站上打擊區，他剛剛完成本季第40次盜壘，「40轟40盜」已經聽牌，只差1發全壘打。大棒一揮，最終他的這次打擊敲出擊球初速105.1英里（約169.1公里/小時）、飛行389英尺（約118.6公尺）的全壘打，成為史上第1位完成此成就的日本球員。如果有所謂為棒球而生的人生，恐怕沒有比大谷翔平更適合詮釋的，他不斷在打破人們對於棒球員的想像，在現代大聯盟中完成投打二刀流出賽，全票之姿拿下美聯年度最有價值球員（MVP）．．．太多不可思議的成就。如今他將自己的創下的偉業往前推進，成為史上最快完成「40轟40盜」的球員，在繞回本壘時，勝利的水花灑下，全場球迷起立鼓掌，就像在進行某種加冕儀式，一如《教父》中Al Pacino在教堂中的那一幕，一位王者正統治著這裡。賽後在新聞發布會上，Roberts還沉浸在感性的氛圍之中，他對於大谷翔平的神奇表現，直言：「在同一場比賽完成40轟40盜，並打出再見滿貫砲．．．我總是說棒球沒有劇本，但如果有劇本，那就不會比這更好了。」他接著說，「翔平總是讓我感到驚奇。總的來說，這是一場很棒的比賽。」