連鈴木一朗都比不上！大谷翔平盜壘成功率高達9成　擁有神級預判

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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（24）日對戰坦帕灣光芒，在9局下扛出一支驚天動地的再見滿貫全壘打，成為史上最快達成「40轟40盜」的大聯盟球員。值得一提的是，本季大谷盜壘成功率高達91%，甚至超越了傳奇球星鈴木一朗的81%，讓一朗都不禁讚嘆大谷的盜壘技巧，預判能力堪稱神人等級。大谷在賽後受訪時表示，他在今年賽季特別專注於提升自己的跑壘能力，並且透過高科技輔助分析，以提升跑壘速度與加速度，同時與教練互相研究討論出最佳的盜壘策略。根據大聯盟數據顯示，大谷從打擊區到一壘的平均時間為4.11秒，排在大聯盟前段班，但單論純跑壘速度，大谷絕對不算是超級快腿，但大谷之所以能夠不斷盜壘，43次盜壘嘗試中，有多達39次盜壘成功，靠的就是優異的起跑速度和精確的時機掌握。鈴木一朗在大聯盟打滾19年，累計509次盜壘成功，生涯盜壘成功率高達81％，一朗曾說過：「比我跑得快的人多的是。」 一朗強調，速度並非盜壘成功的唯一要素，大谷完美展現出掌握盜壘時機的重要性。本季大谷翔平盜壘成功率高達91％，他表示：「首先盜壘要先仔細考慮失敗的風險。當盜壘機會出現時，能夠確實把握住，並創造得分機會是最重要的，同時這也與比賽節奏相關，能夠保持高成功率是件好事，我會繼續努力保持下去。」道奇一壘教練Clayton McCullough指出，擅長盜壘的球員主要分為兩種類型：一種是依靠速度的選手，例如辛辛那提紅人「腿哥」Elly De La Cruz，他曾在5月17日對道奇的比賽中單場盜壘4次；另一種則是像大谷翔平這類球員，透過精湛的跑壘技巧和對投手習慣的精準預判。「大谷起跑非常快，能在第一步起就迅速加速，這使得他在盜壘時極具威脅。」McCullough表示。本場比賽中，大谷先在4局下達成本季第40次盜壘成功，更在9局下兩出局滿壘的關鍵時刻，以一支滿壘再見全壘打將球隊帶向勝利。賽後，大谷依舊保持謙遜，「棒球是一項團隊運動，每個人都要扮演好自己的角色，能夠幫助球隊贏球，才是我最開心的事情。」