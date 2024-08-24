藏壽司聯名吉伊卡哇！他為扭蛋爆吃「結帳失敗」　店員愣：上限了

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▲原PO為了吉伊卡哇扭蛋去吃藏壽司，爆吃100盤後到自助結帳機付款，沒想到卻一直結帳失敗，才知道原來99盤就是機器上限。（圖／翻攝自Threads）

▲藏壽司於8月23日至9月22日聯名吉伊卡哇，推出共18款扭蛋，包含伊卡哇、小八貓、兔兔等人氣角色變身5款「立體吊飾」。（圖／藏壽司提供）

日本「吉伊卡哇chiikawa」在全球擁有高人氣，8月23日與台灣藏壽司聯名，共同推出18款超萌扭蛋，讓台灣粉絲興奮不已，不僅網路上出現大量「徵人代吃文」，也有不少員工忙到發文抱怨。對此，就有一名網友為了吉伊卡哇扭蛋，去藏壽司爆吃100盤，沒想到到自助結帳機付款卻一直失敗，最後才從店員那得知，原來機器結帳上限是99盤，讓他驚呼：「獲得冷知識了！」一名網友昨（23）日在社群平台Threads上發文，表示他為了吉伊卡哇扭蛋去吃藏壽司，爆吃100盤後到自助結帳機付款，沒想到卻一直結帳失敗，店員前來幫助喊：「機器上限是99盤喔！」這才知道原來超過99盤就要到櫃檯結帳，讓他直呼：「今日獲得冷知識。」貼文曝光後，網友們紛紛留言，「上次去吃100多盤，店員嚇到跟我說要分開結帳喔」、「怎麼吃到100的，哇賽」、「這要怎麼吃完…我還太嫩了」、「藏壽司這波真的投對了」。也有人關心「有抽到吉伊卡哇嗎？」原PO則回覆：「抽了20次中五次，但沒有抽到吊飾。」藏壽司於8月23日至9月22日聯名吉伊卡哇，推出共18款扭蛋，包含伊卡哇、小八貓、兔兔等人氣角色變身5款「立體吊飾」，以及8款進食中「徽章」和 5款「紙膠帶」。若是擔心抽不到扭蛋，藏壽司還推出兩波滿額贈品。滿額贈品首波8月28日起送出4款「吉伊卡哇限量資料夾」，單筆消費滿1000元，並追蹤藏壽司IG就會隨機送出一個不挑款，全台店鋪共限量11800份；第二波9月4日推出4款「吉伊卡哇限量筆記本」，消費滿額並按讚藏壽司官方臉書粉專即可免費擁有。