陳佩琪證實看1.2億豪宅！稱「空巢期憂鬱症快來」　他怒批：白目

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民眾黨主席柯文哲身陷總統大選政治獻金帳目不清疑雲，但妻子陳佩琪又被爆料去看了兩、三棟豪宅，陳佩琪證實，但解釋是因為空巢期憂鬱症又快來，所以才想找些過去想做卻沒做的事去做。前立委沈富雄痛罵，陳佩琪這個時候去看房子，實在「白目」。沈富雄在政論節目《少康戰情室》中說，確實有很多人喜歡看房子，覺得看房子的過程很享受，但柯文哲現在處境水深火熱，陳佩琪這時候還有心情看房子、還把這個當娛樂，實在太奇怪了，而且看的還都是上億豪宅，這種行為實在白目。沈富雄也說，柯文哲在台北市長任內的三大案，與政治獻金案，兩者雖是平行，卻有類似之處，政治獻金不是一個人可以做的，但可能同時有一群人覺得，可以把把進來的錢少報、出去的錢多報，這之間的差別就可以藏起來，三大案也是同樣的道理，沒有一個人敢這樣做，但可能有2個、3個、5個、7個以上的人，不約而同朝同一個方向做同一件事情。