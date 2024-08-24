老爺酒店集團打造8條路線！住飯店還挑戰極限 學歌仔戲、潛水考證

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▲老爺酒店集團邀請台南秀琴歌劇團團長張秀琴(右二)、莊金梅老師(左四)，和唱片設計大師蕭青陽(左三)、提提研面膜執行長李昆霖(左二)、知名Youtuber崔璀璨(右一)，以及老爺酒店沈方正執行長(右三)、JL設計創辦人羅申駿(左一)攜手宣布啟動2024年老爺式旅行。（圖／老爺酒店提供）

▲台中大毅老爺行旅推出「舊城市街走讀團」，以台中舊城區為主線，攜手「看見台中城－隱者地圖」導覽組織，從台中舊火車站起行。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「綠空隧道」，是全台唯一由舊鐵道改建的綠色空中步道。（圖／記者葉盛耀攝）

▲礁溪老爺酒店則有「淡蘭古道探索團」，以淡蘭古道南路為體驗路線，挑戰從知名地標101大樓徒步至礁溪老爺酒店。（圖／老爺酒店提供）

▲「體驗的精神」系列，則包含台南老爺行旅的「歌仔戲曲體驗團」。（圖／老爺酒店集團提供）

▲天成逸旅-朋趣豪華露營，迎來歡慶兩周年，推出「朋趣周年慶加99元多贈一位入住」優惠。（圖／天成飯店集團提供）

老爺酒店集團自2022年起每年推出兼具深度人文與趣味的「老爺式旅行」企劃，期望開啟新型態旅遊。2024年特別以「破框」為題，打造八條挑戰體能極限、勇氣及冒險的主題遊程，包含礁溪老爺酒店推出「挑戰從101徒步至礁溪」、台南老爺行旅「拜師國寶級歌仔戲大師」、南港老爺行旅「岬灣潛水考證團」、台中大毅老爺行旅的「舊城市街走讀團」等。即日起至10月31日止，「老爺式旅行」專案將於老爺酒店官網獨家販售，雙人成行每晚最低4,310元起。老爺酒店集團沈方正執行長分享：「人生中的每個階段都不一樣，不能總是用同樣的邏輯和姿態去旅行。若一直沿用原有的旅行模式，已經難以引起旅人內在共鳴。」老爺酒店集團今年打造8條有別於傳統旅遊體驗的路線，共分為三大主題，包含挑戰體能極限的「探險的邀請」、嘗試未知角色的「體驗的精神」以及開啟自我對話的「初始的聲音」，邀請旅人跨出舒適圈，重新探索旅行的本質。台中大毅老爺行旅則隸屬「探險的邀請」，《NOWnews今日新聞》記者就參與此次「舊城市街走讀團」，以台中舊城區為主線，攜手「看見台中城－隱者地圖」導覽組織，邀請曾為無家者的導覽員，結合他們的生活視角，從台中舊火車站起行。整趟路程從台中舊火車站開始重新認識，行經曾為蔬果大批發的「文青果組合會社」，後還開設「鄭外科」；另還有文創與生活美學的老屋「富興工廠1962」，曾是「盛香堂」舊工廠所在地，生產雪芙蘭、櫻桃香皂等老牌生活用品，一旁更有咖啡廳、餐廳等；還有「綠空隧道」，是全台唯一由舊鐵道改建的綠色空中步道，可一睹日治時期鐵路城市風華並見證台中百年城市發展的變遷。入住台中大毅老爺行旅搭配體驗行程，雙人同行4800元起。礁溪老爺酒店則有「淡蘭古道探索團」，以淡蘭古道南路為體驗路線，挑戰從知名地標101大樓徒步至礁溪老爺酒店，沿途行經深坑、石碇、坪林等茶鄉，路長約60公里。古道保有亞熱帶森林、水梯田、河谷等豐富地貌，自然生態原始，至今仍可看到侏儸紀時代即存在的「雙扇蕨」，是條兼具體能與勇氣挑戰的路線。三天兩夜行程，一晚入住礁溪老爺酒店，一晚入住坪林加上白長青茶作坊製茶體驗，雙人同行2萬1900元+10%起。民眾亦可選擇兩天一夜精華濃縮版。更有十足新鮮的「體驗的精神」系列，包含台南老爺行旅的「歌仔戲曲體驗團」、知本老爺酒店「魯凱部落尋路團」以及新竹老爺酒店「科技創生跨域團」。「歌仔戲曲體驗團」由台南老爺行旅邀請台南秀琴歌劇團共同籌劃，從認識傳統戲曲開始，學習各式唱腔身段基本功，到實際裝扮粉墨豋場，不僅能實戰體驗歌仔戲精髓，還能近距離一睹國寶級大師們的絕代風華。入住台南老爺行旅三天兩夜體驗歌仔戲課程及台南漫遊，每人9,200元起。另外，「初始的聲音」則以開啟內心對話為規劃核心，包含北投老爺酒店的「台版遍路巡禮團」、南港老爺行旅策畫的「岬灣潛水考證團」以及台北老爺酒店與老爺會館的「台北縱走健行團」。其中「岬灣潛水考證團」為南港老爺行旅攜手鬥陣潛水推出的水肺潛水考證活動，結合室內學科知識理論與泳池平靜水域技巧，共同學習運用在海洋實習，旅人將可取得人生第一張潛水證照。入住南港老爺行旅三天兩夜搭配SNSI系統國際潛水課程考照及東北角岬灣漫遊，雙人同行單人只要13,000元。喜愛不同住宿體驗的，也可參考天成逸旅-朋趣豪華露營，迎來歡慶兩周年，推出「朋趣周年慶加99元多贈一位入住」優惠，2024年8月30日至10月31日止，週日至週五入住指定露營車款即享官網一泊四食專案優惠，雙人豪華露營車體驗乙晚8,699元起，第三位入住只需再加99元，等同最低優惠8,798元起即可三人入住並享受豪華露營一泊四食，內容包含下午茶、晚餐、消夜與管家直送－Chill早餐箱、VR高爾夫1 小時體驗及暢玩園區內多樣設施。