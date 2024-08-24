大坑步道部分封閉搶修　中市府：勿闖封鎖線

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台中大坑山區因受凱米颱風及外圍環流影響，連續豪大雨，造成步道損壞，經邀集專業技師會勘後發現，大坑3-1號、4號及10號登山步道分別於里程約0K+050～060、0K+420～600、0K+600～700間有邊坡嚴重崩塌、棧道設施損壞情形，影響民眾登山安全，已立即封閉，市府觀旅局正評估辦理邊坡復建工程與既有棧道修復等作業，預計10月開始施工，明年6月底整修完成，封閉整修期間請民眾勿擅闖，以免發生危險。觀旅局長陳美秀表示，大坑14條登山步道均位於山區，因受近年極端氣候影響，風災及大雨常接連發生，時有步道周邊邊坡因雨水沖刷滑落情形，造成步道受損。原先大坑2號、6號及8號3條登山步道，正分批施作辦理棧道整建工程，現場危險路段均圍設安全警示，整修期間請民眾勿擅闖，以免發生危險，工程預計今年12月底完工。觀旅局說，大坑步道是以貼近自然不破壞生態環境及天然木材進行建置，也因此容易受天候因素影響而有損壞。步道整修期間，為了民眾自身安全切勿闖入，市府也會加速趕工，儘量縮短各步道封閉時間。同時也呼籲登山遊客，配合施工改走其他優質步道，造成不便，尚請見諒。