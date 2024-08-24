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小S在家長群組問蠢事被已讀不回！老師噹：他們覺得妳很不負責任

記者林奕如／綜合報導

▲小S現身家長群組發問，沒想到慘被已讀不回，還被老師噹：「他們一定覺得妳很不負責任或是很蠢。」（圖／記者陳明中攝影）
▲小S現身家長群組發問，沒想到慘被已讀不回，還被老師噹：「他們一定覺得妳很不負責任或是很蠢。」（圖／記者陳明中攝影）
小S（徐熙娣）和許雅鈞婚後育有3女，平常忙工作的她，對於小孩教育也很注重，她在節目上透露，曾有一次在家長群組問：「什麼時候開始放暑假？」沒想到被已讀不回，她連忙打電話給要好的老師，老師還噹她：「他們一定覺得妳很不負責任或是很蠢。」讓全場大笑。

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節目《小姐不熙娣》近期主題跟暑假有關，小S就分享，自己曾在媽媽群組發問，意外被已讀不回，她內心十分驚訝：「怎麼會沒有人回答我。」來賓黃小柔接話：「大家一定想說妳怎麼會不知道。」小S馬上打電話給她在學校另一位有交情的老師，老師的回答讓她傻眼。

▲小S現身家長群組「慘被已讀不回」！老師噹：他們覺得妳很不負責任。（圖／小姐不熙娣YT）
▲▼小S在家長群組詢問「什麼時候開始放暑假？」慘被已讀不回。（圖／小姐不熙娣YT）
▲小S現身家長群組「慘被已讀不回」！老師噹：他們覺得妳很不負責任。（圖／小姐不熙娣YT）
小S陪愛女Elly赴美讀書　大採購被網友捕獲

小S和許雅鈞結婚19年，育有3女Elly（許曦文）、Lily（許韶恩）和許老三（許曦恩），長女Elly是學霸，申請上美國南加州大學、加州大學伯克萊分校，她沒有透露大女兒最後的選擇，不過放心不下大女兒獨自去美國讀書，準備待半年陪伴，但因為節目《小姐不熙娣》要錄影，最終決定只待約10天。

小S近期就被網友直擊現身美國，她身穿露肩黑白條紋罩衫與白色背心，在大賣場進行採買，替大女兒張羅生活，網友也有看到許雅鈞，夫妻一起出動陪伴女兒開學，看得出來愛女心切。

▲小S（左圖右、右圖）昨（21）日才被拍到一家三口送大女兒Elly（左圖左）赴美讀書。（圖／elephantdee IG、小紅書）
▲小S（左圖右、右圖）近期被網友直擊現身美國，陪大女兒Elly（左圖左）赴美讀書。（圖／elephantdee IG、小紅書）

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