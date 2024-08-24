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爆啦啦隊生涯落幕！峮峮落淚揭內幕　哭喊：這麼希望我退出嗎？

記者許芷芸／綜合報導

▲中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員峮峮（吳函峮）日前PO文寫下「我例行賽中的最後一次洲際」，遭粉絲猜測要引退，今（24）日她發文澄清此事，並哭喊：「這麼希望我退出嗎？」（圖／峮峮臉書）
▲中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員峮峮（吳函峮）日前PO文寫下「我例行賽中的最後一次洲際」，遭粉絲猜測要引退，今（24）日她發文澄清此事，並哭喊：「這麼希望我退出嗎？」（圖／峮峮臉書）
峮峮（吳函峮）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，甜美外型和直率性格深受大批球迷喜愛。日前峮峮在貼文中寫下「我例行賽中的最後一次洲際」，意外掀起引退傳聞。對此峮峮今（24）日火速發文澄清，並附上哭臉喊：「這麼希望我退出嗎？」

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爆引退傳聞　峮峮淚揭真相

峮峮日前在IG曬出多張在台中洲際球場應援時拍下的美照，興奮寫下：「我例行賽中的最後一次洲際，四連勝太快樂了」，沒想到卻引起部分粉絲瘋猜峮峮是否要結束啦啦隊生涯，紛紛留言表示：「明年還會跳吧？希望只是今年例行賽最後一次」、「是今年的例行賽對吧？明年還會有吧？」

▲峮峮日前在貼文中寫下「我例行賽中的最後一次洲際」，意外掀起引退傳聞。（圖／峮峮IG）
▲峮峮日前在貼文中寫下「我例行賽中的最後一次洲際」，意外掀起引退傳聞。（圖／峮峮IG）
對此，峮峮今日稍早在IG限時動態發文，打破引退謠傳：「那個…我只是少打了『今年』，為什麼要說成是我人生最後一場洲際例行呢？這麼希望我退出嗎？」並無奈附上哭臉表情符號。許多粉絲看到峮峮澄清後才鬆了一口氣，也表示很期待明年能夠在洲際球場見到她。

▲峮峮解釋當時只是少打了「今年」兩個字，再度強調自己並未要從啦啦隊引退。（圖／峮峮IG）
▲峮峮解釋當時只是少打了「今年」兩個字，再度強調自己並未要從啦啦隊引退。（圖／峮峮IG）
峮峮計劃跳到35歲　曝已凍卵但沒對象

事實上，峮峮今年3月受訪時曾透露現階段的生涯規劃，表示自己會在啦啦隊跳到35歲。而近幾年忙於工作，無暇思考結婚問題，但仍憧憬家庭生活，她坦言已經先凍10顆卵，不過目前還沒有對象無法用上。

▲中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員峮峮（吳函峮）擁有大批粉絲追隨，先前憑藉應援曲「炸裂陳子豪」爆紅。（圖／峮峮IG）
▲中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員峮峮（吳函峮）擁有大批粉絲追隨，先前憑藉應援曲「炸裂陳子豪」爆紅。（圖／峮峮IG）

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