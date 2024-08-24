許光漢〈馬爾濟斯之歌〉根本唱錯！劇迷一比對更爆笑：嘲諷感加倍

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▲許光漢（中圖）口氣輕佻唱〈馬爾濟斯之歌〉，譏諷殺人魔邰智源。（圖／翻攝自Netflix）

許光漢於20日悄悄入伍服役，主演的新影集《正港分局》2天後上線，他在劇中把得直男癌末期的白目刑警演得入目三分，讓觀眾拍案叫絕，其中一場唱〈馬爾濟斯之歌〉的橋段，男神被觀眾指出唱錯歌詞，「是故意的嗎？我快笑死！」戲中，許光漢逮捕邰智源飾演的成語殺人魔，穿著繡有一大隻馬爾濟斯圖案上衣的邰智源，要求警方讓他換衣服，不過未能如願，許光漢這時拿起手機播放網路洗腦曲〈馬爾濟斯之歌〉MV，以輕浮又戲謔的語氣哼著：「馬爾濟斯～馬爾濟斯～瑪一瑪二瑪三瑪四～馬爾濟斯～我不是濟斯斯...」邰智源聽得怒火中燒，問女警王淨：「我們說好的尊重呢？」不過，許多觀眾發現許光漢唱錯〈馬爾濟斯之歌〉的歌詞，正確版本應該為「馬爾濟斯～馬爾濟斯～濟一濟二濟三濟四～馬爾濟斯」，網友表示：「唱錯已經不是問題了，重點是成功引起對方不爽」、「原來我一直都跟許光漢一樣唱錯」、「我覺得改編版更嘲諷了」、「這段超好笑，愛死」、「真的很懷疑邰哥下一秒會拿扇子出來ㄇㄠ他頭」、「許光漢唱的就是對的！」〈馬爾濟斯之歌〉為YouTuber珊蒂2019年和友人一起創作的曲子，靈感來自家中飼養多年的馬爾濟斯公狗「Cooper」，動機是替經常被叫錯名字的馬爾濟斯發聲，讓馬爾濟斯也擁有一首自己的主題曲，團隊還把Cooper的日常影片剪成MV，至今累計近180萬點閱。其實許光漢曾經在訪問中透露，〈馬爾濟斯之歌〉是他拍攝時不小心唱錯，後來得知才覺得非常糗。