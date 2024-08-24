《嗨！營業中》陳德烈咆哮式下指令　連姚元浩都惦惦不敢出聲

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▲乱彈阿翔（右）體驗救援練習癱軟。（圖／八大提供）

▲《嗨！營業中》第四季第二集來到台南新化消防訓練中心，大元（左起）、張立東、乱彈阿翔、莎莎、姚元浩、郭泓志、鬼鬼。（圖／八大提供）

實境節目《嗨！營業中》全新第四季18日播出首集後引來迴響，25日播出第二集，眾人挑戰替千人備餐任務，節目特地邀請擁有中餐乙級執照的陳德烈擔任小幫手，張立東逗趣爆料：「德烈的指令是有點咆哮式的。」莎莎透露，大家在完成某一道料理後，因為跟計畫的菜單不同，姚元浩本來還一臉嚴肅質問楊銘威是誰弄的，但一聽到答案是「陳德烈」立刻閉嘴，反差反應讓目睹一切的莎莎直呼：「超級好笑，印象深刻。」《嗨！營業中》姚元浩、吳映潔、莎莎，郭泓志、乱彈阿翔，以及張立東以「移動營業」方式，這次來到台南新化消防訓練中心，想不到在備餐前竟被要求「要體驗垂降、救援練習」，張立東聞言直說：「這節目的走向太變態。」令新來的小幫手大元不禁錯愕：「我來做菜的不是嗎？」隨後她和乱彈阿翔被指派演出躺在擔架上的傷患，以及救助手，兩人搭檔從地面用繩索升至高空，還假想在遇到狹隘空間時，要如何垂直運送，畫面驚險刺激，大元忍不住放聲尖叫，到了目的地，乱彈阿翔竟先行癱軟上平台，讓獨留在空中的大元傻眼。此外，本週迎來的第二項挑戰是替百人準備台南風味午餐，正當大夥細算該怎麼在預算內讓餐食最豐盛，身為台南人的郭泓志則是拿出台南本地人的氣勢，開玩笑表示：「我們拿1000元去買，看量是多少，如果買到需要的量，但老闆跟我說是6000塊，我就一巴掌呼下去…」一番話讓莎莎疑惑問說：「你說呼自己，還是呼老闆？」郭泓志才解釋是想用苦肉計呼自己，笑翻全場。