劉德華粉絲「躲天王房間床下1天」！他沒報警反請吃飯、促膝長談

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▲劉德華找按摩師傅到飯店房間按摩舒壓時，聽到床底下傳來聲音，低頭檢查竟發現有個人偷偷躲在床底下，嚇壞兩人。（圖／華映娛樂提供）

▲「元老級私生粉」楊麗娟，為了見到劉德華一面傾家蕩產，甚至逼得自己父親賣腎、跳海自盡，該事件在當時一度造成社會轟動。（圖／台灣映藝提供）

橫跨影視、樂壇的香港巨星劉德華今年10月31日即將來台開唱，出道超過40年的他不只是娛樂圈出了名的好好先生，也是「寵粉狂魔」，對粉絲相當友善。在日前的採訪中，劉德華也聊到以前被私生粉跟蹤的經歷，該粉絲躲藏在床下整整一天。事後，劉德華沒有報警反而請對方吃飯、長談，粉絲忍不住狂讚劉德華超暖心的舉動外，也為他捏了把冷汗，慶幸還好沒有遇上壞人。昔日受訪時，劉德華透露自己偶遇私生粉的遭遇，當時在中國大陸拍攝《天下無賊》時，他找來師傅到飯店房間按摩舒壓，沒想到按到一半床底下卻傳來聲音，低頭檢查竟然發現有個人偷偷躲在床底下，嚇壞兩人。事後，劉德華並未直接報警，反而先詢問躲在床底的少年為何要這樣做，虛弱的少年回覆他自己已經躲了一天，是從農村出來找工作，希望能離開農村發展。聽到這樣答覆的劉德華不僅沒有怪罪、報警，反而請他吃飯還促膝長談了一個小時，溫暖的行為讓合作的夥伴、粉絲們紛紛大讚這就是天王氣度。早年來自中國「元老級私生粉」楊麗娟，為了見到劉德華一面傾家蕩產，甚至逼得自己父親賣腎、跳海輕生。如今隨著科技的進步，人們的行蹤逐漸透明化，私生粉猖獗的狀況日漸加劇，韓國藝人金在中也被私生粉潛入家中「夜襲」偷親、還有私生粉躲進壁櫥裡監視藝人們的一舉一動。無論是演員、偶像、甚至是YouTuber都不免遇上私生粉，並非只有天王會遇到，普通粉絲們也不斷呼籲公司，希望能加強藝人們的安全措施。