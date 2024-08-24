統一獅搶救牛棚第一步！簽下客座教練霍斯曼　曾任教藍鳥隊小聯盟

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中職35年上半季冠軍統一7-ELEVEn獅，在進入下半季後，持續出現牛棚不穩定的狀況，先前一度陷入本季最長的6連敗，於是在統一球團表示，為強化投手訓練及調整，，霍斯曼教練預計九月初抵台正式報到，協助到球隊秋訓結束。1998年，他作為巴爾的摩金鶯隊的擊球練習投手進入教練行列，並一直擔任該職位直到2004年美國職棒多倫多藍鳥隊小聯盟Auburn Doubledays投手教練（2009年）美國職棒多倫多藍鳥隊小聯盟Lansing Lugnuts投手教練（2011年～2014年）美國職棒多倫多藍鳥隊小聯盟Dunedin Blue Jays投手教練（2015年）美國職棒多倫多藍鳥隊小聯盟New Hampshire Fisher Cats投手教練（2016年～2019）