統一獅搶救牛棚第一步！簽下客座教練霍斯曼　曾任教藍鳥隊小聯盟

中職35年上半季冠軍統一7-ELEVEn獅，在進入下半季後，持續出現牛棚不穩定的狀況，先前一度陷入本季最長的6連敗，於是在今（24）日球團宣佈，將簽下外籍客座投手教練霍斯曼（Vince Horsman），期望改善投手群的訓練及調整狀況，預訂9月初報到。
統一球團表示，為強化投手訓練及調整，今年九月初新聘任投手教練Vince Horsman霍斯曼加盟獅隊教練團，主要任務協助一、二軍投手訓練及調整，期待透過外籍教練協助讓獅隊投手群能夠有更穩定及進步的空間，霍斯曼教練預計九月初抵台正式報到，協助到球隊秋訓結束。
Vince Horsman霍斯曼執教經歷：
1998年，他作為巴爾的摩金鶯隊的擊球練習投手進入教練行列，並一直擔任該職位直到2004年
美國職棒多倫多藍鳥隊小聯盟Auburn Doubledays投手教練（2009年）
美國職棒多倫多藍鳥隊小聯盟Lansing Lugnuts投手教練（2011年～2014年）
美國職棒多倫多藍鳥隊小聯盟Dunedin Blue Jays投手教練（2015年）
美國職棒多倫多藍鳥隊小聯盟New Hampshire Fisher Cats投手教練（2016年～2019）
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Vince Horsman霍斯曼執教經歷：
1998年，他作為巴爾的摩金鶯隊的擊球練習投手進入教練行列，並一直擔任該職位直到2004年
美國職棒多倫多藍鳥隊小聯盟Auburn Doubledays投手教練（2009年）
美國職棒多倫多藍鳥隊小聯盟Lansing Lugnuts投手教練（2011年～2014年）
美國職棒多倫多藍鳥隊小聯盟Dunedin Blue Jays投手教練（2015年）
美國職棒多倫多藍鳥隊小聯盟New Hampshire Fisher Cats投手教練（2016年～2019）