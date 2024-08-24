柯文哲嗆沒羈押吞曲棍球　王世堅自認這點錯了「要賭跳高空彈跳」

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲近日深陷政治獻金爭議及北市三大弊案，他今（24）日受訪時嗆民進黨立委王世堅，「要賭就賭大的，如果我沒被羈押，你要不要吞曲棍球？」對此，王世堅回應，他沒有落井下石，而是釋出溫暖，若真的要賭，應該賭大的、可行的，如高空彈跳，「柯文哲你願意嗎？」柯文哲近日捲入多項爭議，王世堅日前表示，若柯文哲進去的話，他會帶便當去看柯文哲；柯上午受訪時回應，王世堅就典型的耍嘴皮、講風涼話，柯也嗆，「要賭就賭大的，如果我沒被羈押，你要不要吞曲棍球？」對此，王世堅下午受訪時強調，他沒有落井下石，而是釋出溫暖，他對柯文哲的評論，都是基於事實、合乎情理，「我大概唯一錯的是，破壞柯文哲他們看豪宅、買豪宅的心情，所以柯就要鬥嘴了!」王世堅指出，社會焦點是，柯文哲收割小草捐款，去購買億萬豪宅，這是何等殘忍，「你過去說的居住正義，變成豪宅上億，這個才是問題的焦點，柯文哲搞不清楚嗎？現在是社會質疑你，不是說我要跟你鬥嘴！」王世堅強調，他從來不會落井下石、也不會做「俗辣」的事，柯文哲已卸下首都市長的光環、沒有任何的權柄，他不必再監督，他是因為上節目被問到，做出合理評論。「說實在話，要賭就賭大、做得到的事！」王世堅說，吞曲棍球那是過去前立委段宜康與院長韓國瑜過去之間的事，但那都過了，「我不會找人家賭那個，要賭要賭可行的、大的，比方說來賭高空彈跳，你願意嗎？」王世堅直呼，他不想在這時虧柯文哲，「柯文哲已經被踹到一邊去，我們再去補踹兩腳，那是俗辣的行為！」事實上，他是帶著不勝唏噓的心情來評論柯，更何況當初柯第一次選台北市長時，民進黨還有他都是支持柯的。