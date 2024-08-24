統一獅打線出奇兵！楊竣翔上一軍後3戰狂敲9安　打擊率高達6成47

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▲統一獅二壘手楊竣翔（左），在面對富邦悍將的比賽中，繳出生涯首次的單場4安，最後獲選為單場MVP，近3場比賽內狂敲出9支安打。（圖／統一獅提供）

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統一獅打線出奇兵！統一7-ELEVEn獅日前狀況低迷，吞下本季最長的6連敗，戰績同時一落千丈，為了改善打擊進攻狀況，總教練「餅總」林岳平出奇招，將24歲的二壘手楊竣翔拉上一軍，並且連續多場給予先發機會。沒想到，楊竣翔自從在20日被拉上一軍後，餅總3場都讓他先發擔任第8棒、二壘手，面對兄弟的前2場比賽，分別單場敲出2安、3安，展現超越後段棒次的火力輸出，並為球隊搶下1勝1敗。而賽後餅總接受媒體訪問坦言，，也確實拿下2勝1敗的不俗效果。現年24歲的楊竣翔，是在2021年被統一在選秀會第四輪上選中，主力擔任二壘手，在2022年也曾上到一軍短暫協防游擊、一壘位置，去年曾在一軍出賽5場，總共8個打席，留下2成86的打擊率，主要集中在二軍出賽。今年賽季在二軍總共49場出賽，累計168個打席，敲出40支安打，沒有全壘打，打擊率為2成68，在獅軍的內野輪替陣容中，撇除出賽相對穩定的潘傑楷、陳重廷以及陳聖平，林祖傑、許哲晏2人近期的打擊火力稍減，若楊竣翔能維持如此高水準的進攻能力，或許有機會被列入輪替陣容之中。出生日期：2000年03月06日（24歲）身高體重：178公分 76公斤投打習慣：右投右打守備位置：內野手、外野手出生地點：中華民國臺灣省花蓮縣吉安鄉最高學歷：國立臺東大學職棒選秀：2021年中華職棒季中選秀會統一7-ELEVEn獅隊第四指名經歷：