聯想主管因在飯店大廳小便被開除！怒告公司求償4772萬　隱情曝光

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PC大廠聯想（Lenovo）前全球客戶銷售主管貝克（Richard Becker），去年因為在紐約時代廣場一家飯店大廳小便，被同事向公司通報，隨即遭到聯想開除。然而，貝克稱自己罹患嚴重膀胱疾病，飯店大廳小便是不得已為之，貝克也為此將聯想告上法院，指控公司「歧視殘疾」，並求償150萬美元、約新台幣4772萬元。根據《法新社》報導，今年66歲的貝克，去年二月份與同事出差，在商務會議後步行回到紐約時報廣場附近的入住飯店，但貝克還來不及回房，便感到一股無法抗拒的尿意，於是只好在飯店大廳的一根柱子後方小便。貝克在大廳小便被同事目睹，於是立即向公司舉報，貝克隨即在4天後被火速開除。貝克向法院提交的文件表示，自己罹患嚴重膀胱疾病，會頻繁上廁所，正在接受泌尿科醫師的治療，且聯想一直都了解他的病情。在飯店大廳小便就是因為膀胱疾病而被迫為之，並未對他人造成傷害，同事出於「怨恨與惡意」向公司舉報，而聯想也未進行詳細調查就將他開除，明顯存在「基於殘疾的歧視，違反了紐約州和紐約市的人權法」，於是提告求償150萬美元。貝克還透露自己被聯想開除後失業至今，認為自己擔任全球客戶銷售主管以來，成功讓公司業務大幅成長，不應遭到如此「非法解僱」的待遇。聯想並沒有回應《法新社》的置評請求，不過根據《紐約郵報》報導，該間飯店的服務生表示，飯店大廳其實就有廁所，至於貝克說自己是在大廳中較偏遠的「前廳」找根柱子小便，服務生則直言不清楚貝克所謂「前廳」在哪，但飯店有柱子的公共空間就是在一樓入口以及二樓的服務台。