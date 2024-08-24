影／大谷翔平被潑整桶冰水！女記者全身濕透　翻譯卻「面無表情」

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洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今（24）日在面對坦帕灣光芒的比賽中，於9局下敲出再見滿貫全壘打，幫助道奇以7：3擊敗對手，同時達成MLB史上最速的「40轟40盜」紀錄。賽後場邊慶祝的「冰桶浴」成為有趣花絮，美女記者Teoscar Hernandez和大谷翻譯Will Ireton的反應天差地別，但都成為了討論焦點。大谷翔平在9局下3：3時敲出再見滿貫砲，同時完成「40轟40盜」，賽後在受訪時，道奇球員Miguel Rojas和Teoscar Hernandez朝大谷身上潑下大桶冰水，連正在採訪的洛杉磯體育網記者Kirsten Watson都遭殃，全身濕透。當水潑下來時，Watson驚訝地張大嘴巴，儘管如此，她後續還是完成了採訪報導，相當敬業。賽後Watson也在個人社群網站上分享影片，吸引6.9萬人按讚，她表示：「恭喜大谷翔平，能見證他完成40轟40盜達成，真的非常值得」。相比大谷翔平和Watson在被潑水當下的驚恐神情，大谷翻譯Will Ireton顯得相當「淡定」，一大桶水從頭上倒下來，他也沒有太多反應，與其他兩人的反差，也讓他成為另類焦點，不少球迷直呼：「太冷靜了吧」、「Ireton專注完成工作，好敬業」。