超犀利趴13開始了！宇宙人在台上「開打」　理想混蛋搶先預習攻蛋

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▲▼理想混蛋首次登上超犀利趴舞台，表示期待之後也可以站上小巨蛋開唱，今天是先來「預習」的。（圖／記者吳翊緁攝）

▲小玉（左）在台上和阿奎（右）打起羽球。（圖／記者吳翊緁攝）

▲小玉把簽名羽球打給粉絲。（圖／記者吳翊緁攝）

由天團五月天領軍的音樂盛事「超犀利趴13」今、明兩天（24、25日）在小巨蛋正式登場，這次有五月天、GLAY、flumpool凡人譜、任賢齊、動力火車、Energy等21組豪華卡司。而今天第一組由新生代人氣樂團理想混蛋打頭陣，他們這次也算是「預習」，期待有一天可以在小巨蛋開專場演唱會；接著帶來表演的是金曲樂團宇宙人，他們除了在台上開唱，還直接打起羽球，超鬧畫面讓粉絲也瞬間嗨翻。理想混蛋這次第一次參加超犀利趴，就擔當開場組合，他們一開始先以〈愚者〉開場，接著也帶來多首經典歌曲，包括〈行星〉、〈不是因為天氣晴朗才愛你〉、〈離開的一路上〉、〈我就想你〉等。他們不只會唱歌，主唱雞丁還拱鼓手可沛在現場撩妹，可惜可沛的撩妹語錄說的不夠清楚，隨即被雞丁虧說，「你還是唱情歌好了！」雞丁在台上也開心表示，之前站上小巨蛋是頒獎典禮的時候，很開心今天透過超犀利趴的舞台，又回到小巨蛋，且現場滿滿的觀眾，還和他們一起合唱，讓他們非常開心，還開玩笑說，如果之後要在小巨蛋開唱，延伸舞台想要一路搭到3樓。而他們這次也算是「預習」，目前正朝著開小巨蛋演唱會的目標前進，他們離開前還大喊「希望下次見面就是我們演唱會！」剛完成北高雙蛋里程碑的宇宙人緊接著登場，濃縮了先前20周年演唱會的精華，帶來〈自己來〉、〈成名15秒〉、〈不用大腦〉、〈藍色的你〉、〈如果我們還在一起〉等經典歌曲。他們在演唱〈藍色的你〉之前，也要歌迷把手舉起來，要大家把手當成海帶一樣甩，不過台下歌迷有點懶懶的，主唱小玉就開玩笑說，「我也還沒醒，哪有人在中午辦演唱會的」，但下秒隨即求饒，「沒有啦，我沒有在抱怨。」宇宙人先前在高雄巨蛋演唱會打羽毛球，這次他們唱到〈陪我玩〉時，也瞬間玩性大發，不只小玉和吉他手阿奎對打，他們也有準備簽名的羽球，只見小玉邊唱著歌曲，邊把簽名羽球一一往台下打去，讓現場瞬間嗨翻。