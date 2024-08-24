別爭了！道奇教頭狂讚大谷翔平：比Judge強　挑戰115年來首見紀錄

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▲大谷翔平小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）

洛杉磯道奇隊的大谷翔平投手於今（24）日在主場對戰坦帕灣光芒，以開路先鋒、指定打擊（DH）出賽，並在9局下第五打席中擊出再見滿壘全壘打，本季第40轟出爐，此戰進入9局下時，雙方戰成3：3平手，大谷翔平在兩出局滿壘的情況下面對低角度滑球果斷出棒，將球打向中右外野方向，這顆球以每小時169.1公里的速度飛行，最終落在118.6公尺外的外野觀眾席，為球隊奠定勝局，也讓全場觀眾陷入瘋狂。目前，大谷翔平以40支全壘打與40次盜壘成功分別在大聯盟排名第2位，其中全壘打數方面，紐約洋基「法官」Aaron Judge以49支全壘打位居榜首；盜壘數部分，辛辛那提紅人隊Elly De La Cruz以60次盜壘領先群雄。根據大聯盟官方記者Sarah Langs分析，如果大谷能繼續保持這樣的表現，他將成為115年來第一位在單一賽季結束時，同時在全壘打和盜壘數名列前二的球員，此前僅有1909年的Ty Cobb和1908年的Honus Wagner達此成就。道奇總教練Dave Roberts表示：「大谷非常認真研究對方投手，對每件事情都投入極大的努力，正如你所看到的，他的起跑很快，他非常擅長盜壘，效率非常高。從賽季開始他就一直如此，現在他已經是大聯盟盜壘成功率最高的球員，同時，他在打擊時也極具威脅，每次他穿上球衣上場，你都能感受到這一點。」關於大谷打擊火力復甦，Roberts說：「當他站在打擊區時，他能夠長時間盯著球進壘，並利用整個球場的每一寸空間。當他這麼做時，我沒見過有比他更優秀的選手，大谷甚至比Judge還要出色。」當被問到是否預料到大谷能有如此出色的表現時，Roberts回應表示，「沒有想到會這麼好，我曾經與他對決過，當時他已經很強，但現在是他狀況最火燙的時刻，因為他正在為一支具備奪冠競爭力的球隊中效力。進入8月、9月，每場比賽勝負意義重大，這就是我們簽下他的原因，我們期待他能有更好的表現。」