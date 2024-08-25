今日來講股／台股22000點震盪！分析師曝高CP值投資策略

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上週台股下跌191.28點，週五（23日）收在22158.05點位置。分析師表示，加權指數在22000點附近震盪，操作難度較高，但此時正是檢視一檔股票的好機會，同一個族群中，建議選擇「CP值較高者」進行投資。怎樣才算CP值高？他指出，若一檔個股是所謂的集團股，且有獲利，股價又在相對低檔，則投資的CP值較高。上週大盤觸及季線後，宣告反彈漸入尾聲，指數一度下探21900點，但在跌破22000點後出現一波逢低買盤搶進，23日大盤戲劇性地由黑翻紅，終場大盤收22158.05點，一週下跌191.28點，跌幅0.86%，大盤成交量萎縮嚴重，五日均量快速降到3,264億。啟發投顧分析師郭憲政接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，盤面走勢觀察重點，最主要還是要看的是台積電。台積電是指標股，同時也是外資的持股比例最高的股票。成也台積電，敗也台積電，這一波上升上來，歸功於台積電帶動，近幾日盤勢疲軟，也是因為台積電沒有漲。短線上，大盤走勢偏弱，但跌勢主要聚焦台積電，雖然推估加權將回檔至20700百點，不過台積電騰出的所謂指數空間給中小型股票，使得未來台股整體表現並不悲觀。他建議，同一個族群裡應選擇「CP值較高者」投資，以IP股來說，世芯、創意價位高，兩者甚至是千金股，投資人應鎖定低價股如威盛，威盛主要市場在中國，由於中國半導體產業受制於美國的限制，故中國市場對威盛需求高，外資幾乎每天都在進行買超，且股價目前仍在低檔。再以PA功率放大器為例，iPhone新機將於9月登場，趁著接下來新一波的漲勢，PA三雄中，投資人應聚焦較為低價的宏捷科。同樣的概念，ABF載板三雄當中的景碩，散熱模組的建準、泰碩，伺服器的金寶等皆是族群中，皆屬CP值較高的個股，可進場做波段上的投資。大盤上，目前技術線型可以看出一切，龍頭老大台積電現在處於修正格局，整體半導體股價表現也較為無力，且半導體族群多為權值股，不建議投資人在這個時間點買入，台積電供應鏈設備股也不要碰。不過，雖然加權指數可能還會再出現修正，但分析師看好個股上會有不同的表現。他強調，9月市場預期美國聯準會將降息1碼，降息對股市的資金動能是正面的影響，現在加權指數在22000點附近震盪，操作難度較高，在這樣的市場局面中，主力作手作法即是在同一個族群中，選擇低價位者進行投資。此外，「2024台北國際自動化工業大展」暨「台灣機器人與智慧自動化展」於上週落幕，相關概念股於開展期間進入休息期。再者，過去幾個禮拜，矽谷的科技公司經歷了艱難的時光，愈來愈多投資人擔心，AI、機器人無法帶來他們尋求的鉅額利潤，導致AI科技巨頭股價紛紛下跌。機器人話題火熱，究竟是未來金雞還是冷飯？郭憲政指出，機器人是未來的趨勢，它屬於新一波的工業革命題材，已事先反映過趨勢的股價如羅森、所羅門、昆盈等，皆已經漲上天了，建議投資人一樣要找相對在低點的機器人概念股，如機械手臂的廣明。廣明的母公司是廣達，且是機器人概念股難得一見已有獲利的公司，Q2每股賺1.26元，股價也才在100元左右。他強調，在現在2萬多點的盤勢中，剛好是一個檢視一檔股票很好的時機點，而CP值較高的個股通常有幾個特點，包含屬於集團股之一、有獲利、股價在相對低檔。