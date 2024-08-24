T.O.P好聚難好散！無情澈底切割BIGBANG　粉絲慶18周年慘被他封鎖

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲T.O.P專挑慶祝「團體」18周年的粉絲封鎖，祝賀他「個人」出道滿18年的粉絲則逃過一劫。（圖／Pann）

▲T.O.P在2017年時因吸食大麻被捕，脫序觸法的行徑直到近年來才略有消停。（圖／ttt IG）

由太陽、G-Dragon、大聲所組成的韓國元老級男團BIGBANG在本月19日迎來了出道18周年紀念日，許多V.I.P（粉絲名稱）仍然相當懷念已經退團的前成員T.O.P（崔勝鉉），在19日當天也標記他的社群平台帳號歡慶紀念日。沒想到T.O.P卻絲毫不顧昔日情誼，反手直接封鎖所有慶祝BIGBANG這個「團體」18周年的粉絲，令人相當心寒、傻眼。去年1月，T.O.P決定與YG娛樂合約到期後不再續約，同年5月底在IG上宣布退出BIGBANG，開始以個人名義活動，本以為是和平解約，沒想到T.O.P卻封鎖所有談到團體的粉絲，此舉也令外界相當火大，十分不滿依靠BIGBANG才聲名大噪、掩蓋醜聞的他卻在退團後捨棄昔日夥伴。最諷刺是T.O.P並非無條件封鎖所有人，而是只封鎖慶祝「BIGBANG」這個團體18周年的粉絲，祝賀他「個人」出道滿18年的粉絲則逃過一劫，讓V.I.P難以釋懷，忍不住抨擊T.O.P忘恩負義的行徑。早在2017年T.O.P就被抓包與女練習生韓瑞熙一起在家中吸食大麻，也因此被判處有期徒刑10個月，緩刑兩年及繳納罰金等處分，團體形象大受打擊不說，大麻案調查期，T.O.P又因服藥過量被抬進醫院，在服兵役期間擔任社會服務要員的他從第一天就遲到、多休3倍的病假，還佔用身心障礙專用車位，自身形象也大損，脫序的觸法行徑直到近年來才略有消停。