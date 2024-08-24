7-11發錢了！結帳記得一步驟「賺5元購物金」　登錄再抽萬元大獎

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▲7-11門市OPENPOINT會員取件送5元購物抵用券，數量有限，送完為止。（圖／7-11提供）

▲全家門市取件主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，並完成包裹取件，即可獲得霜淇淋19元優惠券。（圖／翻攝自全家）

超商取件優惠又來了！7-11即起至8月30日前至門市取貨並且即可獲得5元購物金，加碼登錄活動頁面，就有抽中萬元手機大獎機會；全家則是即起至8月30日前，門市取貨刷會員可獲得19元霜淇淋優惠券。7-11即起至8月30日推出OPENPOINT會員限定到門市取貨送「5元購物金」活動，取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」即可送，會員可選擇將購物金存入OPENPOINT APP，數量有限、送完為止，兌換截止日為9月3日。每一件包裹可獲得5元購物抵用金，單筆交易最高上限獲得5組序號，也就是說超過5件包裹，別忘記分開領取，優惠券數量有限，送完為止。此外，到門市領取包裹，並登錄會員者，可憑包裹配送編號至活動頁登陸，即可參加抽手機活動，需於8月31日23:59前至活動頁完成登錄，大獎「Samsung Galaxy Z Fold6 256G」（價值5萬9888元）共抽14名。全家即起至8月31日前， 若是於全家門市取件主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，並完成包裹取件，即可獲得霜淇淋19元優惠券，原價49元的霜淇淋，特價只要19元開吃，比買一送一更便宜，限量30萬組，送完為止。要注意的是，一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物金序號，單筆交易取6件包裹建議分次領取。將於結帳後48小時內發送，可至「全家APP」 ⭢「酷碰券」兌換使用。