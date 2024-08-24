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嗆柯文哲別成天鬥嘴！王世堅送暖黃珊珊：相信她能妥善處理

記者陳佩君／台北報導

▲王世堅認為，黃珊珊一定勇於面對、妥善處理最近風波。（圖／記者陳佩君攝，2024.08.24）
▲王世堅認為，黃珊珊一定勇於面對、妥善處理最近風波。（圖／記者陳佩君攝，2024.08.24）
民眾黨近日深陷政治獻金爭議，對於不少黨內將戰犯劍指時任競選總幹事、立委黃珊珊一事，民進黨立委王世堅今（24）日送暖說，他相信黃珊珊一定勇於面對、妥善處理，反觀身為男性的民眾黨主席柯文哲，不要成天找人鬥嘴。

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民眾黨政治獻金風暴持續延燒，民眾黨日前召開中評會，決議黃珊珊停權3年；黃珊珊則稱，她已經說明完畢，尊重中評會的決議。

對此，王世堅下午受訪時表示，他不方便評論民眾黨內部的事務，但他知道黃珊珊是一位非常好的民意代表，兩人過去在台北市議會相處10、20多年，共同推動法案，黃是位無私無我的民意代表。

王世堅進一步說明，黃珊珊到立法院短短半年，已經寫了好幾個很好的法案，包含融資公司管理法、財政收支劃分法等，且法律是她的專業，她原本就是位好律師；王提到，他很珍惜與黃的友情，所以對不了解的事就不評論。

王世堅提到，他不了解民眾黨的內規與懲處，而黃珊珊雖然是位女性，卻有男性剛強的一面，一定勇於面對、妥善處理；話鋒一轉，王也批，黃珊珊是名女性，都能勇敢面對，何況柯文哲是男性，不要成天找別人鬥嘴。

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