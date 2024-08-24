荷蘭「海豹幼稚園」意外爆紅！日本人狂斗內4百多萬　暖心現況曝

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▲「海豹幼稚園」24小時直播不中斷。（圖／翻攝YT@ Zeehondencentrum Pieterburen）

▲海豹研究保育中心的員工穿上布偶裝感謝日本網友，卻讓海豹幼稚園的小朋友們滿頭問號看向他們。（圖／翻攝YT@ Zeehondencentrum Pieterburen）

跨越半個地球的愛！日前在荷蘭的一個「海豹幼稚園」，突然湧入了大量日本網友，而且還大方地斗內贊助該機構，原來是有熱心人士幫忙宣傳，結果讓海豹幼稚園在日本登上熱搜就此暴紅，日本人看著可愛小海豹紓壓、機構獲得贊助能更好照顧小海豹，雙贏的局面也產生了。荷蘭的海豹研究保育中心 Zeehondencentrum Pieterburen，自1971年由創辦人Lenie’t Hart成立之後，每年都會收容上百隻因環境或漁網而受傷海豹們，機構將照顧牠們直到恢復健康後，再進行野放回歸自然。隨著科技逐漸發展，海豹研究中心也在近日開始在YouTube進行24小時不間斷的直播，將鏡頭架設在園區內的泳池旁，讓關心小海豹的民眾隨時關注牠們的情況。沒想到在7月底，海豹研究保育中心原本只有數十人觀看的直播，突然湧入上千名穩定觀眾，甚至多次突破萬人同時觀看。且光是YouTube的超級留言，，機構的網站也額外有大量贊助金湧入。這一度讓海豹研究保育中心的員工相當驚訝，並好奇為何會突然出現這種現象，還曾懷疑是被駭客入侵了。但仔細研究後，才發現原來是「海豹幼稚園」在日本X平台上爆紅，才會出現大量日本觀眾，甚至還有藝術家、插畫家看完直播後幫忙繪圖宣傳，讓海豹幼稚園的名聲越來越響亮。為了感謝來自日本的心意，荷蘭海豹研究保育中心近日穿上海豹布偶裝，在鏡頭前手舞足蹈、鞠躬道謝。至今海豹幼稚園的直播，仍穩定吸引著約2千位線上觀眾，觀看小海豹們一天天康復，甚至還會特別知道每隻海豹的名字，持續留言為牠們加油打氣，也成為許多忙碌上班族的心靈寄託。