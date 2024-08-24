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世界最長壽日本奶奶！曝秘訣是吃香蕉喝可爾必思　科學家不忍吐槽

記者倪浩軒/綜合報導

▲116歲日本兵庫縣的糸岡富子（Tomiko Itooka）目前是世界最長壽人瑞，她透露自己的長壽秘訣就是吃香蕉與喝可爾必思。（圖／美聯社／達志影像）
▲116歲日本兵庫縣的糸岡富子（Tomiko Itooka）目前是世界最長壽人瑞，她透露自己的長壽秘訣就是吃香蕉與喝可爾必思。（圖／美聯社／達志影像）
高齡117歲的前全球最長壽人瑞莫雷拉（Maria Branyas Morera）於本月20日離世，日本兵庫縣的糸岡富子（Tomiko Itooka）於是以116歲之齡接過世界最長壽人瑞的頭銜，得知自己成為全球最高齡人瑞後，糸岡富子也透露她的長壽秘訣就是吃香蕉與喝可爾必思。對此，科學家表示，想要長壽的第一堂課就是，「不要聽信百歲人瑞本人的建議！」

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根據《衛報》報導，英國布萊頓大學（University of Brighton）的老年學（gerontology）教授法拉格（Richard Faragher）表示，科學家仍在研究為何有些人能夠比其他人長壽，目前有兩種主流理論。

第一是「倖存者偏差」，這些長壽人瑞高齡的原因可能就是單純的幸運，而與他們本人的生活習慣或養生秘訣無關。法拉格舉例，有些抽菸的人也能活得很長壽，但這肯定不意味抽菸對你的健康有好處。

第二種理論則是這些長壽人瑞身上的某種基因，讓他們能夠活得更久，這些長壽人瑞可說都是「基因彩票」的中獎幸運兒。

▲高齡102歲的林美質相當享受自己的晚年人生，不論晴雨，每天都自行前往家中附近的舞蹈班跳舞，一天連跳3場從不喊累。（圖／記者陳建彰攝）
▲科學家認為，長壽人瑞高齡的原因可能是單純的幸運或者是天生的基因，與他們的生活方式無關。（示意圖／記者陳建彰攝）
然而，上述兩種理論能夠得到相同的結論，那就是「不要聽信長壽人瑞本人關於健康和生活方式的建議」，因為他們很可能要不就是運氣好，要不就是天生基因好，長壽跟他們的飲食習慣與生活方式無關。

法拉格也指出，許多長壽人瑞都會提到自己擁有樂觀與平和的心態，因此也有人認為這就是高齡的秘訣，但法拉格表示，這很可能是倒因為果，長壽人瑞由於身體健康，所以才自然能夠維持心態樂觀與平和，而不是反過來，由於心態樂觀與平和才導致長壽。

國際長壽中心（International Longevity Centre）的執行長辛克萊爾（David Sinclair）表示，若以延長整體人口平均壽命來說，目前已經很清楚包括提升醫療保健、疫苗接種、乾淨的飲用水等公衛措施均能有效延長平均壽命。但是從個人角度來說，提升壽命與這些措施的關係就比較難以釐清。辛克萊爾也認為，事實上，活到100歲「並不總像人們以為地那麼正面」，高齡生活面臨許多挑戰，外人看到的可能只是人瑞們每年一次的慶生，但平常的日子就像如人飲水冷暖自知。

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