遭疑離岸風電9千億打水漂！經濟部：專家審定費率　無關國產化

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近日有媒體以「9千億白花 風電國產化跳票」為題報導台電多花9000億元購買離岸風電，藍委也跳出來質疑離岸風電躉購價費率，並批台電多花這麼多錢，卻無法達成國產化的政策目標，根本就是拿納稅人的錢打水漂。對此，經濟部能源署今（24）日指出，風電費率由專家審定而成，與國產化無關，外界的批評顯然扭曲事實，盼切莫一再以從未實際買到的一度2.5元，去錯誤計算所謂的9千億元價差等相關資訊誤導。經濟部說明，再生能源躉購費率審定會由經濟、會計、工程等相關專家學者參與組成，審定原則採納具公信力的資料及數據，如期初設置成本、運維成本等相關成本資料，並無產業推動相關參考；而躉購再轉入競價制度亦是國外離岸風電成熟國家做法，切莫一再以從未實際買到的一度2.5元，去錯誤計算所謂的9千億元價差等相關資訊誤導。經濟部指出，台灣推動離岸風電發展是參考英國、德國等歐洲成功發展離岸風電國家作法，初期藉躉購等獎勵制度，提供開發業者合理的長期誘因，待市場成熟且具經濟規模後推動競標制度，提供在地大型製造業者合理的綠電，而台灣推動離岸風電模式與國際作法相同。我國是出口為主的科技業大國，綠電已成為科技業國際競爭力要素之一，經濟部將持續與相關業者合作，齊心協力推動台灣離岸風電市場，以提供充足綠色電力，提供我國產業國際競爭力。