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泰國網美來台灣玩！西門彩券攤買刮刮樂中200萬　領獎過程全拍下

記者潘毅／綜合報導

▲泰國女遊客來台灣觀光，買了一張刮刮樂竟然就爽中200萬元。（圖／翻攝當事人臉書）
▲泰國女遊客來台灣觀光，買了一張刮刮樂竟然就爽中200萬元。（圖／翻攝當事人臉書）
真的超級幸運！一位泰國網美近期飛來台灣觀光，結果在西門町路邊的彩券攤試試手氣，沒想到買了一張刮刮樂竟然就爽中200萬元，讓她興奮在臉書分享喜悅，同時也直接前往銀行領取獎金，完整過程曝光也引發關注。

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泰國正妹Apinya Pongpotjaman今（24）日在臉書分享這段幸運的遭遇，她日前飛來台灣旅遊時，偶然看見西門町的一個彩券攤，於是掏出錢包要試試手氣，買了幾張刮刮樂，最後竟在一張「超級20倍」刮刮樂中，彩券上顯示玩家號碼17號，下方中獎號碼也有17號，且金額寫著200萬元，真的幸運地刮中最大獎200萬台幣。

▲Apinya在西門路邊的彩券攤式手氣。（圖／翻攝當事人臉書）
▲Apinya在西門路邊的彩券攤式手氣。（圖／翻攝當事人臉書）
這讓Apinya立即開心地與家人帶著中獎的刮刮樂前往銀行領取現金，還記錄下完整過程。除此之外，Apinya更在入境台灣時，在桃園機場就抽中觀光署的「金福氣」，拿到5000元旅遊金，台灣之旅一路上好財運不斷！

▲Apinya迅速前往銀行兌換中獎的刮刮樂。（圖／翻攝當事人臉書）
▲Apinya迅速前往銀行兌換中獎的刮刮樂。（圖／翻攝當事人臉書）
這消息也瞬間在泰國引發討論，許多台灣網友也紛紛湧入臉書祝福Apinya，「台灣人表示不敢相信，但看到影片真的太強了啦」、「我下次去台灣也要試試手氣」、「真的財運太好了」。


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