黃秋生嗆JK羅琳！氣炸為克莉芙發聲：有時間寫書不如公開精神報告

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▲JK羅琳在奧運期間影射阿爾及利亞女拳王克莉芙為跨性別者，讓克莉芙氣得提告。JK羅琳神隱多日，昨日她再度發文諷刺克莉芙。（圖／JK羅琳臉書）

▲影帝黃秋生轟JK羅琳「有時間寫書，不如公開精神檢驗報告」，貼文曝光引發粉絲激讚。（圖／黃秋生臉書）

巴黎奧運期間，《哈利波特》作者JK羅琳多次散播不實言論，影射台灣拳后林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）的性別為男性；克莉芙提告JK羅琳涉嫌嚴重的網路霸凌，神隱多日的JK羅琳，昨（23）日直接在社群平台轉發外媒報導，狠酸克莉芙「花時間穿女裝不如直接驗DNA」，香港影帝黃秋生見狀忍無可忍，氣得在臉書發文開轟JK羅琳：「有時間寫書不如公開精神檢驗報告。」阿爾及利亞女拳手克莉芙（Imane Khelif）在巴黎奧運期間遭《哈利波特》作者JK羅琳影射為跨性別拳擊手。針對JK羅琳的不實指控，克莉芙選擇提告。而在被告前2天，JK羅琳也刪除了27則相關言論，並在社群媒體沉默了15天。昨（23）日晚間JK羅琳浮出檯面引戰，她引述《Reality's Last Stand》文章，內文指稱林郁婷與克莉芙為男性拳手，認為2人應進行DNA檢測並公布結果，才是面對真相的方式，此外還提到克莉芙之前拍了1個女性化的宣傳影片，試圖以這樣的形象來傳達自己是女人。JK羅琳轉發該貼文諷刺克莉芙：「有時間化妝，不如公開DNA檢測結果」，引發外界討論。影帝黃秋生先前就曾多次公開聲援台灣拳后林郁婷，發文諷刺JK羅琳為「巫婆」。今（24）日看到JK羅琳攻擊克莉芙的言論後，他再度於臉書開轟寫下：「那個羅琳真的蠻討厭的，竟然嘲諷克莉芙有時間化妝不如公開DNA報告。如果有人懷疑妳有精神病，妳有時間寫書不如公開精神檢驗報告？」最後更憤怒表示：「人家當然是有所有證明才告妳的啦，大嬸。」貼文曝光後，粉絲也紛紛大讚黃秋生：「謝謝黃大哥發聲」、「秋生大哥的邏輯太棒了」、「講得好」、「非常正解，讚啦！」